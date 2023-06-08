النائب البابوي بقبرص يزور مقر السفارة المصرية

زار الراهب القس إيرينيئوس البراموسي، النائب البابوي بقبرص، يرافقه الراهب القس إرميا آڤا مينا كاهن كنيسة القديس مار مرقس في نيقوسيا، مقر السفارة المصرية هناك، واستقبلهما السفير عمر حمزة سفير مصر بقبرص والمستشار مها شاهين نائب السفير، والمستشار محمد رؤوف والقنصل كمال الدين صلاح.

دار خلال الزيارة حوارا عن بعض الأمور المتعلقة بالجالية القبطية الموجودة في قبرص.

وفي سياق آخر، زار النائب البابوي ومعه الراهب القس إرميا آڤا مينا، نيافة المطران جورجيوس رئيس أساقفة قبرص، ونقل له تحية ومحبة قداسة البابا تواضروس الثاني، ودار الحديث عن العلاقة القوية التي تجمع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الأرثوذكسية بقبرص.

من جانبه، أعرب رئيس الأساقفة عن تقديره الكبير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتاريخها العريق، وشهدائها في العصر الحديث.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا والتقاط الصور.