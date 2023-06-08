مجدي عبد الغني: من الصعب استبدال "باملاك تيسيما" قبل نهائي إفريقيا

أكد مجدي عبدالغني نجم فريق الأهلي السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين أنه ليس قلق من تعيين الحكم باملاك تيسيما لإدارة مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مجدي عبدالغني نجم فريق الأهلي السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"في رأيي من الصعب أن يتم استبدال "باملاك تيسيما" قبل نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي في مباراة يوم الأحد المقبل في المغرب".

وتابع:" باملاك تيسيما يخشى على سمعته في مجال التحكيم ولن يظلم النادي الأهلي كما يتوقع البعض لأن المباراة مراقبة من قبل الكاف".