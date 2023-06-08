الحبس 5 سنوات لسائق حاول تهريب آثار داخل شحنة رمان بنويبع

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عقدت اليوم، الخميس، حكما بمعاقبة سائق أردني بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لمحاولته تهريب قطع أثرية داخل إحدى الشاحنات المحملة بالرمان عن طريق ميناء نويبع.

صدر الحكم برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون، رئيس محكمة جنايات جنوب سيناء، وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر، والمستشار شريف إمام أحمد، والمستشار أحمد فاروق الشهبة، ومحمود السعدنى، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار ومينا وليم.

كانت البداية عندما تلقى الرائد محمود عاطف، من قوة مباحث ميناء نويبع، بلاغا باعتزام أحد السائقين، أردني الجنسية، بتهريبه كمية من القطع الأثرية داخل السيارة الخاصة به، والتي تحمل رقم 60/64983. - 71/73405. الأردن المحملة بشحنة من الرمان، والمصدرة باسم شركة “المسعى للحاصلات الزراعية بشير عبد الدائم وشريكه”، ومقرها المنطقة الصناعية بالسادات محافظة المنوفية، لصالح المدعو وهب مأمون حرقاوي، بدولة سوريا، بتهريب كمية من العملات والتماثيل الأثرية مقابل مبالغ مالية نظير ذلك، وأنه على علم بأنه يحمل آثارا لتهريبها لدولة الأردن.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإبلاغ جميع المسئولين بالميناء وجمارك نويبع، وقيدت برقم 3885 فى 22 أكتوبر 2022، لاتخاذ اللازم وضبط المتهم قبل الهروب بالآثار.

على الفور تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش السيارة المشار إليها وأمتعة السائق الشخصية.

وعند دخول السائق بالسيارة إلى المنطقة الجمركية، قامت اللجنة المشكلة بتفتيش السيارة، وأسفر عن ضبط لفافتين قام السائق بإخفائهما داخل مخزن سري بتابلوه السيارة، بالإضافة إلى 3 لفافات أخرى قام السائق بإخفائها داخل السيارة، وضبط لفافة أخرى داخل جيب بالجانب الأيمن الخاص بكابينة السيارة.

وقامت اللجنة بفض وفتح اللفافات أمام السائق، وبمواجهته تبين أنها يحتوي كل منها على عملات يشتبه في أثريتها، وأيضا تمثال صغير الحجم يشتبه في أثريته وعلبة بلاستيك كبيرة الحجم تحتوي على عدد من القطع الأثرية، ما يشير إلى أن المتهم تعمد إخفاء تلك المضبوطات بقصد تهريبها للخارج بالمخالفة لقانون الآثار.

وبمواجهة المتهم، اعترف تفصيليا بأنه استلم تلك المضبوطات من أحد الأشخاص، وأنه التقاه بالطريق الدائري الإقليمي قبل طريق السويس، واستلم منه تلك المضبوطات لتسليمها للمدعو أحمد الزغبي، أردني الجنسية، مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه.

وتبين أن المتهم يدعى منير سلامة محمد الدردساوي، 50 سنة، سائق، مقيم بالعقبة بدولة الأردن، وأكد لرجال المباحث أن الشحنة تخص أحد الأشخاص يدعى إيهاب عيسى عبد الحميد عبد الرحمن، صاحب ومدير الشركة العربية للاستيراد، مقيم المهندسين بالجيزة.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1018جنح نويبع لسنة 2022، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وانتداب خبير آثار للتأكد من المضبوطات لكونها أثرية من عدمه، ويراعى له التجديد والتحفظ على السيارة المضبوطة وسرعة ضبط باقى المتهمين الهاربين.

وتمت إحالة القضية إلى المستشار عمر شاهين، المحامى العام لجنوب سيناء، الذى أحالها إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 1065لينة 2022 كلى جنوب سيناء.

وتحددت جلسة اليوم لسماع دفاع المتهم، وبعد التأكد من ارتكاب المتهم تلك الجريمة وعلمه بما تحتويه المضبوطات، أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء حكمها المتقدم.