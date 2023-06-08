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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني شنودة: قدمت 12 فيلما لعادل إمام|فيديو

هاني شنودة
هاني شنودة

 أكد الموسيقار هاني شنودة: أنه عمل الموسيقى التصويرية لـ 12 فيلما للزعيم عادل إمام، و كان الزعيم عادل إمام في مرحلة الإنتقال من الكوميديا للأكشن.


هاني شنودة:فاتن حمامه مليتني 16 ممنوع في الموسيقى التصويرية


وأضاف هاني شنودة  خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي": "فاتن حمامة سمعت الشريط الأول لفرقة المصريين، وقالت عليا الولد ده بتاع دراما وهو ميعرفش وأنا فعلا مكنتش أعرف.. ولما قابلتها مليتني 16 ممنوع في الموسيقى التصويرية لفيلمها الجديد "لا عزاء للسيدات"، وكنت وقتها محبط وخايف وكنت حاطط في دماغي أوصل البيت أعتذر عن العمل، ووقتها الكهرباء كانت قاطعة فقلت  أعطي لنفسك مهلة، وشوية قعدت علي البيانو وخلصت موسيقى الفيلم وتاني يوم كلمتني فاتن حمامة وسألتني عملت إيه قلت لها خلصته، فقالت لي هبعتلك واحدة اسمها كاتيا تجيلك وروحت لها اسمعه النوت فانبسطت وقالت لي سجل بكرة".
 

هاني شنودة:في فيلم شمس الزناتي كنت أبحث عن فكرة البطولة الإنسانية


وأشار هاني شنودة: "في فيلم شمس الزناتي كنت أبحث عن فكرة البطولة الإنسانية، والموسيقى التصويرية اللي عملتها لخصت العمل كله".

 

هاني شنودة عادل إمام فاتن حمامة الموسيقى التصويرية فيلم شمس الزناتي البطولة الإنسانية

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