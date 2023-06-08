بيع اللي باعك.. مطالبات سعودية بمعاقبة ميسي بعد رفضه عرض الهلال

تسبّب قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي ورفضه عرضًا خرافيًا من نادي الهلال السعودي، في غضب الجماهير السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ليونيل ميسي أعلن أمس الأربعاء، انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، مؤكدًا أنه رفض عرضًا ضخمًا من المملكة المملكة العربية السعودية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن عرض الهلال السعودي وصل إلى 1.5 يورو لضم ليونيل ميسي لمدة 3 مواسم، وهو أضخم عرض في تاريخ كرة القدم، ولكن النجم الأرجنتيني فضل الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وطالبت بعض الجماهير السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسحب منصب سفير السياحة السعودية من ميسي، ومنحه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر.

وجاءت أبرز ردود أفعال الجماهير السعودية كالتالي:

كتب مشجع على موقع تويتر: " تدرون وش القهر؟ ميسي سفير السياحة السعودية ورغم ذلك رفض العرض الفلكي، لأن العيش بالرياض ما يناسب عائلته".

وأضاف: "تمنى سحب منصب سفير السياحة بالسعودية منه ويعطونها لـ كريستيانو رونالدو يستحقها أكثر".

رودا أفعال الجماهير السعودية على رفض ميسي عرض الهلال

وعلق آخر: "على رغم أني هلالي لكن والله أتمنى سحب منصب سفير السياحة في السعودية من البرغوث ميسي ويعطونها لـ كريستيانو رونالدو يستحقها أكثر.. بيع اللي باعك وعز شاريك".

رودا أفعال الجماهير السعودية على رفض ميسي عرض الهلال

وكتب مشجع آخر:" تعرفون ما المضحك؟ ليونيل ميسي يعتبر سفير السياحة السعودية، ومع ذلك رفض يعيش في السعودية رغم العرض الضخم بـ 500 مليون يورور.. اختيار خاطئ لهذا الشخص!