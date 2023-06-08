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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الأقصر بنسبة نجاح 77.4%

صدى البلد

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى  ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣  ، لامتحانات الفصل الدراسى الثانى بنسبة نجاح بلغت ٧٧.٤% ، بزيادة بلغت ٦% عن نتيجة العام الماضى.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪، واعتمد أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪.

وقال الدكتور صبرى خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر 17 ألفًا و٩١٠ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٧٤٨٩ طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أن كافة أعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقًا للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

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وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بدءا من تاريخ اعتمادها وهو اليوم ٨ يونيو ولمدة ٢٥ يوما ،بمقر مديرية التربيةوالتعليم ، على أن يبدأ تنسيق الثانوية العامة خلال اسبوعين، مؤكدا على تكريم اوائل الشهادة الاعداية فى احتفالية خاصة.
 

ومن جانبه، هنأ محافظ الأقصر ابنائنا الناجحين وكذا اوائل الشهادة الإعدادية متمنيا لهم النجاح والتوفيق فى حياتهم المستقبلية.

الأقصر التربية والتعليم التربيةوالتعليم الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الاعدادية تنسيق الثانوية العامة

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