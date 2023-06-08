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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد 12 واقعة .. سقوط عصابة سرقة إطارات السيارات بالقاهرة

المتهمون
المتهمون

نجح رجال الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك" ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة الأميرية قيام شخصين مقيمان بالأميرية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات "بأسلوب الفك" ، وبإستهدافهما أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "أجرة" ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهما (كوريك – 2 مفتاح – شنطة بداخلها عدة مفكات – 6 إطارات سيارات).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 12 واقعة بذات الأسلوب وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئى النية" - لأحدهما معلومات جنائية وأمكن ضبطهما والمسروقات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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