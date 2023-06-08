بيريرا يفجّر مفاجأة بشأن تعيينات التحكيم من الموسم الجديد|تفاصيل

شارك اللاعب أحمد حسن تصريحات بيريرا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: "بيريرا: الفار طبق حديثًا في الدوري المصري ومع مرور الوقت سيتم تلاشي الأخطاء.. سيكون هناك نظام جديد لتعيينات الحكام بداية من الموسم الجديد.. وهدفي تواجد التحكيم المصري في المونديال".

وكشف البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن خطته لتطوير منظومة التحكيم المصرية، وآخر المستجدات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

وقال بيريرا في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي المقام بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم" اتواجد في مصر منذ 3 شهور وسعيد جدًا بأول مؤتمر حيث أسعى للعمل بكل شفافية ووضوح، وسعيد بالعمل في مصر، إنها من أكبر الدول التي أعمل لديها".

وأضاف بيريرا أنه عندما عندما طلب مني جمال علام رئيس الاتحاد المصري، تحسين مستوى التحكيم في مصر لم اتردد لحظة في قبول المهمة مشيرا الي ان أهدافه لن تقف علي تطوير التحكيم في مصر فقط بل ستمتد الي أفريقيا والاتحاد الدولي لكرة القدم أيضًا.

وأوضح بيريرا انه يملك فريق عمل كبير من جميع أنحاء الجمهورية، يعملون على مساعدته من أجل تطوير المنظومة، ويعمل جاهدا على ذلك.

وطالب بيريرا بزيادة بدلات الحكام في الموسم المقبل، حيث أنهم يتقاضون في الموسم الحالي 7 آلاف جنيه، ونفس الأمر لطاقم حكام الفيديو "VAR".

وأكد بيريرا أنه يجب أيضا زيادة البدلات لحكام القسم الثاني والناشئين، بهدف الارتقاء مستوى الحكام وتوفير الراتب الذي يليق بهم.