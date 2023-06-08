إنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى بالتعاون مع الصين

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، إن الحطام الفضائى هو النفايات التي تخلفها عمليات إطلاق الصواريخ أو الأقمار الصناعية في الفضاء الخارجي، ومن ثم نفقد السيطرة عليها وبدأت تشكل في الفترة الأخيرة مشكلة حقيقية بسبب تراكمها وانتشارها في الفضاء المفتوح.

وأشار جاد الي أن الحطام الفضائي والاقمار الصناعية لها أهمية كبيرة لذلك يجب متابعتها باستمرار وعلي هذا فإنه أنه نظرا لأهمية متابعة الحطام الفضائى فإنه جار إنشاء محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى داخل مقر المعهد وذلك بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية وستكون هذه المحطة ستكون الثانية دوليا من حيث قطر التليسكوب.

ويعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس 8 يونيو، للحديث عن محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، التي تم إنشائه بالتعاون مع الشركاء من دولة الصين.

ويأتي هذا في إطار التحديثات البحثية التى يقوم بها المعهد وخاصة فى مجال ابحاث الفضاء ورصد الحطام الفضائي.

وكان قد أعلن المعهد فى وقت سابق، أن محطة رصد الاقمار الصناعية والحطام الفضائي تعمل باستخدام اشعة الليزر لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، أن المحطة الخاصة برصد الحطام الفضائي تأتي بالتعاون مع الجانب الصيني.