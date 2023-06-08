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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى بالتعاون مع الصين

مؤتمر البحوث الفلكية
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، إن الحطام الفضائى هو النفايات التي تخلفها عمليات إطلاق الصواريخ أو الأقمار الصناعية في الفضاء الخارجي، ومن ثم نفقد السيطرة عليها وبدأت تشكل في الفترة الأخيرة مشكلة حقيقية بسبب تراكمها وانتشارها في الفضاء المفتوح.

وأشار جاد الي أن الحطام الفضائي والاقمار الصناعية لها أهمية كبيرة لذلك يجب متابعتها باستمرار وعلي هذا فإنه أنه نظرا لأهمية متابعة الحطام الفضائى فإنه جار إنشاء محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى داخل مقر المعهد وذلك بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية وستكون هذه المحطة ستكون الثانية دوليا من حيث قطر التليسكوب.

ويعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس 8 يونيو،  للحديث عن محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، التي تم إنشائه بالتعاون مع الشركاء من دولة الصين.

ويأتي هذا في إطار التحديثات البحثية التى يقوم بها المعهد وخاصة فى مجال ابحاث الفضاء ورصد الحطام الفضائي.

وكان قد أعلن المعهد فى وقت سابق، أن محطة رصد الاقمار الصناعية والحطام الفضائي تعمل باستخدام اشعة الليزر لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، أن المحطة الخاصة برصد الحطام الفضائي تأتي بالتعاون مع الجانب الصيني.

مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى1
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى1
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى2
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى2
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى3
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى3
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى4
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى4
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى5
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى5
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى6
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى6
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى7
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى7
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى8
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى8
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى9
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى9
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى10
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى10
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى11
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى11
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى12
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى12
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى13
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى13
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى14
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى14
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى15
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى15
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى16
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى16
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى17
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى17
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى18
مؤتمر البحوث الفلكية للكشف عن محطة الحطام الفضائى18
الحطام الفضائي محطة لرصد الأقمار الصناعية محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى وكالة الفضاء الصينية قطر التليسكوب المعهد القومي للبحوث الفلكية Jobs Education

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