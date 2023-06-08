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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: نقدر مجهودات السعودية.. والشراكات الأمريكية الخليجية تتوسع في شتى المجالات

السعودية وأمريكا
السعودية وأمريكا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن واشنطن تقدر مجهودات المملكة العربية السعودية ومساهماتها في محاربة الإرهاب.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن “تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يمثل خطرا في بعض المناطق”.

وأشار بلينكن، إلى أن “الولايات المتحدة تعمل مع المملكة العربية السعودية على تثبيت وقف النار في اليمن”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “نركز مع مجلس التعاون الخليجي على تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار”، مشيرا إلى أن “واشنطن تؤيد المسار الدبلوماسي في حل الخلافات مع إيران”.

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعززان جهودهما وتزيدان الشراكة لمكافحة تهريب الكبتجون”.

وأوضح بلينكن، أن "الشراكات الأمريكية الخليجية تتوسع وصولا إلى شتى المجالات”، مؤكدا أن “واشنطن تستثمر الفرص في علاقاتها مع دول الخليج لصالح الطرفين”.

وأضاف: “لدينا شراكات اقتصادية مع السعودية ودول الخليج ونسعى لتوسيعها”.

المملكة المملكة العربية السعودية اليمن

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