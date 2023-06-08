أمريكا تشجع تايوان.. تعلموا الصمود من أوكرانيا |فيديو

‏قال الإعلامي أحمد المسلمانى، أن أمريكا تشجع تايوان لتعلم الصمود من أوكرانيا، وإن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في تشجيع تايوان أنه إذا حدثت محاولة صينية لغزو تايوان فعلى تايوان أن تستعد للحرب.

وتابع أحمد المسلماني خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس بايدن قال سابقا إن أمريكا ممكن أن تدعم تايوان عسكريا، ووزير الدفاع الأمريكي تحدث وقال انه على تايوان أن تتعلم الدرس من أوكرانيا وبالرغم أن دولة أوكرانيا ليست قوى عظمى ولكن استطاعت الصمود أمام روسيا واستطاعت استرداد بعض الأراضي طبقا لوزير الدفاع الأمريكي.

الجيش الأمريكي

وأضاف المسلماني أن هذه محاولة لتحريض تايوان للاستعداد لمعركة مع الصين وأن الصين إذا فكرت في ضرب أو غزو تايوان ستقف تايوان عسكريا مثلما وقفت أوكرانيا لروسيا، والكونجرس الأمريكي وافق على إعطاء الضوء الأخضر لمنح تايوان المساعدات العسكرية من الجيش الأمريكي.