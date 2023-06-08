فنون تطبيقية حلوان: اعلان نتائج امتحانات نهاية العام فور انتهائها

بدأت 20 كلية بجامعة حلوان ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المقرر ان تستمر امتحانات نهاية العام الدراسي حتى نهاية يونيو 2023.

و كشفت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، موعد إعلان نتائج امتحانات نهاية العام 2023 لجميع الفرق الدراسية، قائلة: بدأنا تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب منذ انطلاق الامتحانات دون وجود أي معوقات.

و تابعت عميد كلية الفنون التطبيقية أن درجات الطلاب مطمئنة للغاية، فلا داعي للقلق أو الخوف إطلاقًا، موجهة رسالة للطلاب، قائلة: يجب التركيز فقط في الامتحانات القادمة حتى تحصلوا على تقديرات مرتفعة تؤهلكم إلى سوق العمل بعد التخرج وألا تشغلوا بالكم بالامتحانات التي مرت.

جدير بالذكر انه أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال افتتاحه لمعرض الطلاب الوافدين بالفرقة الأولي بكلية التربية الفنية، عن سعادته وفخره بتفوق طلاب الكلية من كافة الجنسيات وإبداعاتهم.

كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الكلية بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والأنشطة المختلفة للطلاب الوافدين وتطوير وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الفنية.