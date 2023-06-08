ضبط 28 طناً من القمح مهربة بمركز المنيا

يتابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، عمليات توريد محصول القمح لموسم الحصاد 2023 وجهود الوحدات المحلية فى الرقابة والمتابعة المستمرة والالتزام بكافة القواعد المنظمة لذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باعتبار القمح محصولاً استراتيجياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

من جانبه قال اللواء أ.ح هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أنه تم تنفيذ عدد من الحملات الرقابية والمتابعة بمركز المنيا أسفرت عن ضبط 6 سيارات محملة بـ 28 طنا من القمح دون أوراق رسمية، وتم توريدها بالصوامع الحكومية لمطاحن مصر الوسطى.