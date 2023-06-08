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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. الخطيب يحفز اللاعبين وترقب موقف حجازي وتفاصيل مران اليوم

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد المغربي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم الخميس داخل النادي.

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الخطيب يحفز لاعبي الأهلي 

نشرت الصفحة للرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو لبعثة الفريق المتجهة الى المغرب لخوض مباراة نهائي افريقيا .
وظهر في الفيديو الكابتن محمود الخطيب وهو يحفز لاعبي الاهلي قبل لقاء الوداد .
وتغلب الأهلي على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب، التي أقيمت الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

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الوداد يستعيد مدافعه قبل إياب الأهلي 
 

تلقى فريق الوداد المغربي خبرا سعيدا قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها الأحد المقبل، على ملعب محمد الخامس في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع “لو 360 سبورت”، أن الجزائري حسين بن عيادة شارك في تدريب الوداد، أمس الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة التي أجبرته عن الغياب أمام الأهلي في مباراة الذهاب.
وأضاف، أن المدافع الجزائري بات جاهزا للمشاركة أمام الأهلي في مباراة الإياب.

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الأهلي يترقب مصير أحمد حجازي
 

يترقب النادي الأهلي مصير الدولي المصري أحمد حجازي مع نادي اتحاد جدة، بعد شكوك استمراره مع النادي السعودي في الموسم المقبل.

وكانت تقارير سعودية، أكدت خلال الساعات الماضية أن نادي اتحاد جدة قد يستغني عن أحمد حجازي في الميركاتو الصيفي المقبل بسبب معاناته من إصابة في الركبة، إذ ينتظر النادي السعودي الفحوصات الطبية لحسم قراره النهائي.
وتواصل مسئولو الأهلي مع أحمد حجازي خلال الساعات الماضية، تمهيدا لعودته لصفوف القلعة الحمراء، حال تأكد رحيله عن نادي اتحاد جدة.

ولعب أحمد حجازي في صفوف الأهلي خلال الفترة من 2015 حتى 2017، قبل أن ينضم لصفوف وست بروميتش الإنجليزي.

وقاد أحمد حجازي اتحاد جدة لحصد الدوري السعودي موسم 2022-2023، بعد غياب دام نحو 14 عاما.

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تفاصيل مران الأهلي 

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب استعدادًا لمباراة الوداد المقرر لها 11 يونيو الجاري على مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

 

الأهلى نهائي أفريقيا الوداد أحمد حجازي مارسيل كولر

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