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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم|مصطفى شلبي مصدوم بعد استبعاده من المنتخب.. واقتراب ضم نجم الوداد

مباراة الزمالك والاتحاد
مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأربعاء داخل النادي.

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نجم الزمالك يعلق على استبعاده من منتخب مصر

علق مصطفى شلبي نجم الزمالك على استبعاده من قائمة منتخب مصر في مباراة غينيا.
ونشر شلبي نجم الزمالك صورة له من خلال حسابه الشخصي إنستجرام وهو يرتدي تيشرت الزمالك ولم يعلق بشيء.

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الزمالك يقترب من ضم نجم الوداد المغربي 

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن رغبة نادي الزمالك في ضم يحيي جبران نجم الوداد المغربي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" صحيفة «casaoui» المغربية: يحيي جبران قائد الوداد قريب من الانضمام إلى الزمالك ".

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البند السابع يصدم الزمالك فى شروط الكاف 
 

قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن البند السابع يعتبر في شروط الكاف لمنح رخصة الأندية عائقا أمام نادي الزمالك في ظل عدم سداد مستحقات اللاعبين والشكاوي التي يتم مفاوضات القلعة البيضاء بسببها.

كان المدير التنفيذي في اتحاد الكرة وليد العطار يقول إن أي نادي مديون إلى الاتحاد لن يحصل على الرخصة، ولكي يشارك في الدوري يجب تصفية الديون أو جدولتها بموافقة لجنة التراخيص.

وتابع المدير التنفيذي فى اتحاد الكرة إذا كان هناك نادي مديون لنادي آخر، عليه تقديم أوراق إما بدفع المديونية أو تأجيلها بموافقة النادي الآخر وجدولتها.

أضاف: ويتعين على نادي الزمالك جدولة المديونية لصالح اتحاد الكرة أو سدادها من أجل انهاء الأزمة برمتها.

استطرد: فيما يقف البند رقم 12 عقبة أمام النادي الأهلي الذي يستوجب تكوين فريق للكرة النسائية من اجل استيفاء الشروط المطلوبة من الكاف.  

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مرتضى منصور يؤسس حزب سياسي
 

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه قرر تأسيس حزب سياسي خلال الفترة الحالية، مشددا على أنه كان يتعرض لضغوطات من أجل تأسيس حزب.

وتابع في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :" تلقيت عرض من حزب مصر الفتاة لتولي رئاسته".

وشدد على أن الحزب الذي سيتم تأسيسه سيضم جميع عناصر المجتمع مسلم ومسيحي، رجال وسيدات، وسيكون حزب لكل المصريين دون النظر للدين أو اللون أو أي شئ.

 

الزمالك مصطفى شلبي منتخب مصر اتحاد الكرة الأهلى مرتضى منصور

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