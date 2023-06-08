أمطار ورياح محملة بالرمال والأتربة وطقس غير مستقر بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا برفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات حيث تشهد المنيا أمطارا ورياحا شديدة محملة بالرمال والأتربة وطقس غير مستقر.

وناشد محافظ المنيا المواطنين توخى الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة وتحذيرات مرورية للسائقين وقائدى المركبات واتخاذ اللازم من الاحتياطات لتأمين حياتهم وخاصة على الطرق السريعة والإبلاغ الفورى عن أى أعطال أو مشكلات قد تواجههم على رقم غرفة عمليات المحافظة 2342200 - 2320001 ) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

