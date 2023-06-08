التربية ترصد 5 حالات غش | كليات جامعة حلوان تكشف سير امتحانات نهاية العام

صيدلة حلوان : امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بهدوء

تربية حلوان : رصد 5 حالات غش داخل لجان امتحانات نهاية العام

فنون تطبيقية حلوان : إعلان نتائج امتحانات نهاية العام فور انتهائها

بدأت 20 كلية بجامعة حلوان ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المقرر ان تستمر امتحانات نهاية العام الدراسي حتى نهاية يونيو 2023.

كشفت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، موعد إعلان نتائج امتحانات نهاية العام 2023 لجميع الفرق الدراسية،موضحة بدء عملية تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب منذ انطلاق الامتحانات دون وجود أي معوقات.

وتابعت أن التصحيح يتم إلكترونيًا للبابل شيت فقط، أما بعض المقررات التي يوجد بها أسئلة مقالية يتم تصحيحها من قبل أعضاء هيئة التدريس، مضيفة أن أسئلة الامتحانات متنوعة ولا يوجد رصد أي شكاوي من الطلاب حتى يومنا هذا.

كشف الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، تفاصيل سير العملية الامتحانية داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2023 قائلا ان الطلاب يؤدون الامتحانات داخل المعامل على الأجهزة دون رصد أي مشكلات.

وأضاف الدكتور سامح سرور ، أن الامتحانات تسير حتي الآن في هدوء تام دون رصد أي حالات غش أو شغب، وأسئلة الامتحانات واضحة جدًا، مؤكدًا أن ادارة الكلية حريصة على توفير سبل الراحة والجو المناسب للطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأوضح الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية جامعة حلوان، أنه تم رصد 5 حالات غش داخل لجان امتحانات الترم الثاني منذ انطلاقها، مشيرًا إلى أن الطلاب بدأوا إجراء الامتحانات يوم 14 مايو وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية.

وأكد الدكتور حسام حمدي أن عدد حالات الغش و الشغب ضئيلة لا تذاكر إطلاقًا، كما اشار الي ان الكلية قد بدأت تصحيح أوراق إجابات امتحانات الترم الثاني ومن المقرر إعلان النتائج للطلاب عبر موقع الجامعة الرسمي بعد عيد الأضحى مباشرة.

وجاء جدول امتحانات كليات جامعة حلوان كالاتي :

-كلية التربية الموسيقية بدأت يوم ٧ مايو وتنتهى يوم ٢٥ يونيو.

- بدأت كلية الفنون الجميلة يوم ١٣ مايو وتنتهى ٥ يونيو ٢٠٢٣.

- بدأت كلية التربية يوم ١٤ مايو وتنتهى يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- بدات امتحانات المعهد الفنى للتمريض يوم ١٥ مايو وتنتهى ١٩ يونيو ٢٠٢٣.

- بدأت كلية الحقوق يوم ١٦ مايو وتنتهى ٩ يوليو ٢٠٢٣.

- تبدأ امتحانات كلية التربية الفنية يوم ٢٠ مايو وتنتهي ١٩ يونيو ٢٠٢٣

- امتحانات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ١٤ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية السياحة والفنادق تبدأ يوم ٢٢ مايو وتنتهي ١٣ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية الخدمة الاجتماعية تبدأ يوم ٢٢ مايو وتنتهى ٢٦ يونيو٢٠٢٣.

- امتحانات كلية الفنون التطبيقية تبدأ يوم ٢٢ مايو وتنتهى ١٨ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية هندسة المطرية تبدأ يوم ٢٤ مايو وتنتهي ١٩ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية الآداب تبدأ يوم ٢٥ مايو وتنتهى ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية العلوم تبدأ يوم ٢٥ مايو وتنتهي ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التمريض تبدأ يوم ٢٥ مايو وتنتهي ٢١ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التجارة وإدارة الأعمال تبدأ يوم ٢٦ مايو وتنتهى ٢٣ يونيو ٢٠٣٣

- كلية الهندسة بحلوان تبدأ يوم ٢٧ مايو وتنتهي ١٥ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التكنولوجيا والتعليم تبدأ يوم ٢٨ مايو وتنتهى يوم ٢٠ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التربية الرياضية بنات تبدأ امتحانات يوم ٣ يونيو وتنتهى ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية الصيدلة تبدأ يوم ٣ يونيو وتنتهى ٢٦ يونيو ٢٠٢٣.

- امتحانات كلية الاقتصاد المنزلي تبدأ يوم ٣ يونيو وتنتهى ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التربية الرياضية بالهرم تبدأ يوم ١٠ يونيو وتنتهى ٢٤ يونيو ٢٠٢٣.