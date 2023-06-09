أدعية الجمعة.. احرص عليها في يوم إجابة

يوم الجمعة يعد يومًا مهمًا في الشرع الشريف، وهو أحد أهم الأيام في الأسبوع، وتعتبر صلاة الجمعة من العبادات الأساسية التي لاتسقط حيث هي واحدة من أهم الفرضيات الواجبة على المسلمين، وتجمع المسلمين في المساجد لأداء هذه الصلاة.



وأدعية يوم الجمعة فرصة للتقرب إلى الله عز وجل والتأمل والتفكر، حيث يحث الإسلام على الاستماع لخطبة الجمعة والتأمل في مواضيعها والاستفادة منها في الحياة اليومية والإكثار من أدعية يوم الجمعة، حيث يعتبر يوم الجمعة يومًا مهمًا من الناحية الدينية والاجتماعية والثقافية، ويعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها الإسلام للعبادة والتفاعل الاجتماعي والتعلم والتطوير الشخصي.



ووردت في السنة النبوية الدعاء بالرحمة والمغفرة والعفو، حيث يوصي الإسلام بأن يستغفر المسلمون في هذا اليوم ويدعوا الله أن يغفر لهم ذنوبهم ويتوب عليهم، ويقول الله في القرآن الكريم: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم".

ويستحب ايضا في ادعية يوم الجمعة الدعاء بالصحة والعافية، حيث يمكن للمسلمين أن يدعوا الله أن يحفظهم من الأمراض والأوبئة ويمنحهم الصحة والعافية، وقد ورد في الحديث النبوي: "اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي"، والدعاء بالسلامة والأمن والاستقرار، حيث يمكن للمسلمين أن يدعوا الله أن يحفظ بلادهم وأهلهم من الفتن والمحن والأزمات.

-اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

-اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، واجعلنا من الذين تتوب عليهم وتقبل توبتهم.

-اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب، وارحمنا برحمتك الواسعة.

-اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير وبركة، وتقبل منا صالح الأعمال.

-اللهم اجعلنا من المستغفرين والمتوحشين، واجعلنا من الذين يذكرونك كثيراً.

-اللهم احفظ لنا وطننا وبلدنا، واحمي أهلنا وأحبتنا من كل سوء وشر.

-اللهم ارحم المسلمين المتوفين، واغفر لهم ذنوبهم، وأدخلهم فسيح جناتك.

-اللهم ارزقنا الصحة والعافية، وأبعد عنا الأمراض والمصائب.

أدعية يوم الجمعة مكتوبة

أدعية يوم الجمعة مكتوبة ، يبحث الكثير من المسلمين عن أدعية يوم الجمعة مكتوبة لترديدها للحصول على الأجر والثواب، ونشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يضاف إلى الجانب الديني، يوم الجمعة له أهمية اجتماعية وثقافية أيضًا حيث يعتبر يوم الجمعة عطلة رسمية في العديد من الدول والمجتمعات، ويشكل فرصة للمسلمين للتفرغ للعبادة والاجتماع مع العائلة والأصدقاء، وفيما يلي أدعية يوم الجمعة مكتوبة اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا من الذين يهتدون بهداك.

-اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وتجاوز عنا واحفظنا من كل سوء.

اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير وبركة، وتقبل منا الصيام والصلاة والذكر.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واجعلنا من المتقين.

اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ويتصدقون من ما رزقناهم.

اللهم يا بديع السموات والأرض ويا قيوم الدارين ويا قيوما بكل شيء يا حي يا قيوم يا إلاهنا لا إله إلا أنت كن ولينا ونصيرنا وامنا بك من كل شيء حتى لا نخاف إلا انت واجعلنا في جوارك واحجبنا بالذي حجبت به أولياءك فترى ولا يراك أحد من خلقك وأصبب علينا من الخير أكمله وأجمله وأصرف عنا من الشر أصغره وأكبره( طس حم عسق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان)

اللهم إنا نسألك الخوف منك والرجاء فيك والمحبة لك والشوق اليك والأنس بك والرضا منك والطاعة لأمرك على بساط مشاهدتك ناظرين منك إليك ناطقين بك عنك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أدعية يوم الجمعة قصيرة

توجد العديد من أدعية يوم الجمعة القصيرة التي يحث المسلمون على قراءتها في يوم الجمعة وذلك لأن يوم الجمعة يعد يومًا مهما في الشرع الشريف ، حيث يُعتبر يوم العبادة الرئيسي في الأسبوع، ويوجد فيه بعض الأوقات الخاصة التي يوصى بالدعاء والاستغفار خلالها.

ومن الأدعية الشائعة التي يمكن قراءتها في يوم الجمعة: الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك لنا في يومنا هذا وزدهنا من خيرك، اللهم اجعل هذا اليوم باركًا ورحمةً وسلامًا، اللهم اجعل لنا في هذا اليوم خيرًا كثيرًا، اللهم اجعل هذا اليوم فرجًا ونصرًا وسعادةً وفلاحًا، وغيرها.

وتهدف الأدعية إلى تذكير المسلمين بأهمية يوم الجمعة وأن ينتهجوا تقاليده وطقوسها الدينية، كما أنها تساعد في تجديد العزم والهمة للعبادة والتقرب إلى الله والبعد عن المعاصي

-ومن أدعية يوم الجمعة القصيرة اللهم إني أسألك إيمانًا يصلح للعرض عليك وإيقانا نقف به في القيامة بين يديك ، وعظمة تنقذنا بها من ورطات الذنوب ورحمة تطهرنا بها من دنس العيوب وعلما نفقه به أوامرك ونواهيك وفهمًا نعلم به كيف نناجيك واجعلنا في الدينا والأخرة من أهل ولايتك.

- اللهم بسر ولايتك، ولطف عنايتك، وظهور آيتك، ورفعة رايتك، وتحقق غايتك.

اجعل لي من كل ضيق مخرجاً، ومن كل غم فرجاً ومن كل عسر يسراً.

اللهم اجعلني بك قائماً، ولك صائماً، وعلى ذكرك وشكرك دائماً.

اللهم اجعل حبك في قلبي ونور محبتك في روحي.

اللهم اجعل حب نبيّك جوهري وحب آل بيته باطني ومظهري.

( اللهم ) اجعل حب صحابته المجتبين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في نبضي وفي كلي وبعضي.

( اللهم ) اجعل حب أوليائك ذخري، وفخري وتاجي، ومنهاجي وبرئي وعلاجي.

