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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. التعليم: امتحانات الدبلومات الفنية انتهت.. وتمت بصورة ميسرة للطلاب.. "لون حياتك بالصحة" مشروع تخرج دفعة 2023 كلية الفنون التطبيقية بحلوان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بروتوكول لدعم تعلم اللغة الإنجليزية وتطوير مهارات مدرسي المرحلة الابتدائية.. تفاصيل

اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع نادر يونان رئيس مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، وإليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر؛ لمناقشة تعزيز آليات التعاون في الخدمات التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية الدولية (IPS) خلال الفترة المقبلة.

"لون حياتك بالصحة "مشروع تخرج دفعة 2023 كلية الفنون التطبيقية بحلوان

انطلق شعار "لون حياتك بالصحة " لمشروع تخرج طلبة كلية الفنون التطبيقية قسم تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية تحت إشراف نخبة من أساتذة القسم والمعيدين.

رضا حجازي : شكل التعليم تغير فى العالم .. ووظائف المستقبل مختلفة

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع محاضرة بعنوان "التحول الرقمي في التعليم" ألقاها الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، بديوان عام الوزارة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها الأهلية وموسكو الاتحادية

وقع الدكتور جمال سوسة ، رئيس جامعة بنها والقائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية،  ، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها الأهلية وجامعة موسكو  الاتحادية لتعزيز أوجه التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها على المستوى الإقليمي والدولي، لإنشاء برامج اكاديمية متداخلة وتشجيع الشراكات الدولية.

التعليم : امتحانات الدبلومات الفنية انتهت.. وتمت بصورة ميسرة للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، صباح اليوم الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالبا وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وتمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

رئيس جامعة عين شمس: أدخلنا زراعة الكبد في مصر منذ 20 عاما

شارك رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني بجلسة علمية ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى «صحة إفريقيا»،Africa Health ExCON تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، والذي عقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في الفترة من 5 إلى 7 من يونيو الجاري.

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