أخبار التعليم.. التعليم: امتحانات الدبلومات الفنية انتهت.. وتمت بصورة ميسرة للطلاب.. "لون حياتك بالصحة" مشروع تخرج دفعة 2023 كلية الفنون التطبيقية بحلوان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع نادر يونان رئيس مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، وإليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر؛ لمناقشة تعزيز آليات التعاون في الخدمات التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية الدولية (IPS) خلال الفترة المقبلة.

انطلق شعار "لون حياتك بالصحة " لمشروع تخرج طلبة كلية الفنون التطبيقية قسم تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية تحت إشراف نخبة من أساتذة القسم والمعيدين.

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع محاضرة بعنوان "التحول الرقمي في التعليم" ألقاها الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، بديوان عام الوزارة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقع الدكتور جمال سوسة ، رئيس جامعة بنها والقائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، ، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها الأهلية وجامعة موسكو الاتحادية لتعزيز أوجه التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها على المستوى الإقليمي والدولي، لإنشاء برامج اكاديمية متداخلة وتشجيع الشراكات الدولية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، صباح اليوم الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالبا وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وتمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

شارك رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني بجلسة علمية ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى «صحة إفريقيا»،Africa Health ExCON تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، والذي عقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في الفترة من 5 إلى 7 من يونيو الجاري.