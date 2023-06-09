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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من كريم بنزيما على استقباله في اتحاد جدة السعودي

بنزيما
بنزيما

علق النجم الفرنسي كريم بنزيما، الوافد الجديد لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي، على استقبال جماهير الفريق له خلال حفل تقديمه مساء امس الخميس، والذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة".

ونشر بنزيما عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»، صور من حفل تقديمه كلاعب بنادي اتحاد جدة، معلقا عليها: «شكرا جدة من اعماق قلبي الليلة كانت لحظة مميزة جدا لن انساها».


قدم الاتحاد السعودي نجمه الفرنسي الجديد كريم بنزيما للجماهير في احتفالية ضخمة حضرها أكثر من 50 ألف متفرج في ستاد "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة مساء اليوم الخميس.


وأعلن الاتحاد الثلاثاء الماضي ضم بنزيما حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر ضخمة، بعد أيام من رحيل النجم الفرنسي عن ريال مدريد، منهيًا رحلة امتدت 14 عامًا.

 

IMG_٢٠٢٣٠٦٠٨_٢٣٤٩٢٣
IMG_٢٠٢٣٠٦٠٨_٢٣٤٩٢٣
IMG_٢٠٢٣٠٦٠٨_٢٣٤٩٠٦
IMG_٢٠٢٣٠٦٠٨_٢٣٤٩٠٦

 

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