أطعمة لاتتجاهلها لصحة الدماغ المهمة لطفلك

تعتبر السنوات الأولى من الطفولة بالغة الأهمية للتنمية. سواء كان ذلك نمو الجسم أو تطور الأعضاء الداخلية من أجل الأداء الأمثل.

في حين أن هناك مجموعة من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم ، وفقًا لدراسات معينة ، فإن القليل من هذه الكميات مفيد بشكل خاص للدماغ. تعد صحة الدماغ مهمة لزيادة التركيز وقوة الذاكرة والتركيز الحاد.

وفقًا لـ Healthline ، يحدث نمو الدماغ السريع خلال أول عامين من عمر الطفل. في الواقع ، يصل دماغ طفلك إلى 80٪ من وزنه البالغ عند بلوغه سن الثانية. يستمر دماغ طفلك في النمو خلال فترة المراهقة ، لا سيما في قشرة الفص الجبهي ، وهي منطقة في الدماغ تُعرف باسم "مركز الشخصية". هذه هي منطقة الدماغ المرتبطة بالتخطيط والذاكرة واتخاذ القرار والوظائف التنفيذية الأخرى. على الرغم من أنه لا يمكن لطعام واحد أو "طعام خارق" أن يضمن النمو الأمثل لدماغ الأطفال ، إلا أن بعض الأطعمة مليئة بالعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجونها لنمو الدماغ وعمله بأفضل حالاته.

يعتبر التوت بشكل عام من أصح الأطعمة التي يجب تناولها. العنب البري مفيد لصحة الدماغ.

فهي محملة بمضادات الأكسدة وتحمي من الالتهابات التي تؤدي إلى شيخوخة الدماغ والأمراض التنكسية العصبية. وفقًا لـ Healthline ، قد يساعد التوت الأزرق أيضًا في التواصل بين خلايا الدماغ.



الكركم: من أقدم الأطعمة المعروفة بأغراضها الطبية. عنصر رئيسي في الطهي متوفر في كل منزل ، قد يساعد في الذاكرة والخصائص المضادة للالتهابات.



الخضار الورقية: الخضار مثل اللفت ، والسبانخ ليست مفضلة عندما يتعلق الأمر بالذوق ولكنها بالتأكيد مصادر جيدة لصحة الدماغ. يحتوي على vitsmind و K و C و E الذي يساعد على تجديد خلايا الدماغ. قد يساعد أيضًا في الأداء الإدراكي.



المكسرات: من المعروف أن اللوز والجوز والبقان يحسن صحة الدماغ.

بخصائصها المضادة للأكسدة ، فهي تحمي من الإجهاد التأكسدي وتحسن وظائف المخ.



الأفوكادو: مصدر غني بالدهون الصحية ، والأفوكادو مصدر غني بالفيتامينات وحمض الفوليك. هذا يساعد في تقليل مخاطر الاختلال المعرفي.

علاوة على ذلك ، فهو يساعد في تطوير انتقال عصب الدماغ.