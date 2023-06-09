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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مجسم .. دنيا بطمة تستعرض أناقتها وقوامها الممشوق

دنيا بطمة
دنيا بطمة

شاركت المطربة المغربية دنيا بطمة، متابعيها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وبدت "دنيا" باطلالة جريئة وهي ترتدي فستان قصير ومجسم لامع اخصر اللون، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر جذابة وتركت خصلات من شعرها منسدله، ونسقت ألوان جذابه من المكياج تتناسب مع جمالها. 

تستعد النجمة المغربية دنيا بطمة لإصدار عمل فني جديد في الأيام القليلة القادمة عبر قناتها الرسمية الجديدة على منصة تحميل الفيديوهات يوتيوب.

ويحمل العمل الغنائي الجديد لدنيا بطمة عنوان "زيديني" وهو من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد قامت بتصويره على طريقة الفيديو كليب وهو من إخراج علاء الدين الرايس، وطاقم عمل جديد وشاب.

ويرتقب أن تطل دنيا بطمة على محبيها عبر  أغنية “زيديني” بحلة جديدة ومغايرة عما قدمته في أعمالها السابقة، حيث ستشكل مفاجأة لهم سواء من حيث نمط العمل أو الإطلالات التي تألقت بها.

وكان آخر عمل غنائي طرحته دنيا بطمة السنة الماضية فيديو كليب أغنية "المارياج" التي حققت نجاحا كبيرا وتفاعل معها جمهورها كما تصدرت الترند آنذاك بعدة دول.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٦٠٩_٠٠٢٦١٦

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