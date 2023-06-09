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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أربعين مصطفى درويش .. أعمال فنية معطلة بعد رحيله المفاجيء

مصطفى درويش
مصطفى درويش

يمر اليوم أربعون يوما على وفاة الفنان الشاب مصطفى درويش الذي رحل بشكل مفاجيء نتيجة إصابته بأزمة قلبية ما تسبب في حالة من الصدمة للوسط الفني، وزملائه وتعطل العديد من الأعمال التي كان يستعد للمشاركة بها أو انتهى من تصوير معظم مشاهدها. 

 

فيلم شماريخ 

خرج فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل من موسم أفلام عيد الأضحى، بسبب وفاة مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا مطلع شهر مايو الماضي.

 

وتم تأجيل عرض الفيلم بسبب وفاة الفنان مصطفى درويش والذي كان يؤدي شخصية صديق الفنان آسر ياسين في العمل، وكان يتبقى له 3 أيام تصوير فقط على انتهاء العمل بأكمله، كما أنه موجود بشكل أساسي في جميع مشاهد العمل، حيث قرر المخرج عمرو سلامة الاجتماع بطاقم العمل حتى يدرسوا كيف ستتم معالجة غياب الفنان مصطفى درويش.

فيلم خمس جولات 

 

ونعى صناع فيلم خمس جولات على صفحة العمل الرئيسية، الفنان مصطفى درويش، وشارك فريق العمل صورة تجمع الفنان الراحل بكل من أدم الشرقاوي، ونور النبوي، وداليا شوقي والمنتج يحيى علام، وعلقوا عليها:" هنفتكرك بكل جميل سبته وسطنا، أسرة فيلم خمس جولات تنعي بكل الحزن والأسى، مصطفى درويش الفنان الكبير الخلوق المحترم… الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته… إنا لله و إنا إليه راجعون". 

 

يشار إلى أن فيلم خمس جولات، هو أخر أعمال الفنان مصطفى درويش في السينما، حيث انتهي من تصويره الشهر الماضي وكان ينتظر عرضه هو وفريق العمل في الفترة القادمة، لكنه تأجل لسبب غير معلوم. 

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