عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زين كرزون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ملفتة

زين كرزون
زين كرزون

خطفت الفنانة زين كرزون شقيقة النجمة ​الأردنية ديانا كرزون، انظار متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" . 

وظهرت زين، فى الصور باطلالة ساحرة وسط احضان الطبيعة ترتدي ملابس البحر الجريئة واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها الفاتنة.

ودخلت زين كرزون، عالم التدوين والجمال في 2015، واستطاعت كسب ثقة الكثير من متابعيها فيما يخص علامات الأزياء والجمال بشكل خاص، إذ إنها تتميز بذوق متنوّع يجمع بين الجرأة والأناقة، وجمال لافت.

تعيش ديانا كرزون، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد نجاح أحدث أغانيها "تفاحة"، التي قدمتها على شكل فيديو كليب مختلف، وحصدت تفاعلاً بين رواد السوشيال ميديا.

وطرحت النجمة الأردنية، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.

آخر أعمال ديانا كرزون

وفى سياق آخر، طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٦٠٨_١٨٣٠٤٩
IMG_٢٠٢٣٠٦٠٨_١٨٣٠٤٩
احضان الطبيعة اطلالة صيفية ملفته إطلالة ساحرة الأردنية ديانا كرزون تخطف الأنظار زين كرزون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

خبر صادم للوداد قبل موقعة الأهلي

رجاء خاص من الخطيب لكولر قبل مواجهة الأهلي والوداد .. وحجازي يقترب

هجوم عنيف من رضا عبدالعال على نجم الأهلي

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق عقب مواجهة الوداد المغربي

تحرك عاجل من الحكومة بعد واقعة سمكة قرش الغردقة .. ماذا فعلت؟

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأربعاء 14يونيو

ترشيحاتنا

40 ألف جنيه.. الاسعار الجديدة لـ جاك JS4 الرياضية

سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 9 يونيو 2023

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-6-2023 والقنوات الناقلة

دعاء للميت يوم الجمعة .. يغفر الله له وينور قبره ويرزقه الفردوس الأعلى

Tiger Shark.. صفات سمكة قرش النمر بعد ظهورها في البحر الأحمر

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف غير متوقع تتعرض له مغنية على المسرح يثير جدل رواد السوشيال ميديا .. شاهد

أطعمة لاتتجاهلها لصحة الدماغ المهمة لطفلك

أربعين مصطفى درويش .. أعمال فنية معطلة بعد رحيله المفاجيء

لماذا يفضل البعض تناول الأطعمة الحارة ؟ .. دراسة علمية تجيب

فيديو

شخصية شهيرة وراء النقص العالمي في الطلاء الوردي .. أعرف القصة؟

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ