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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه إلى منطقة الزيتون

مياة القاهرة
مياة القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد داخل محطة رافع مياه الزيتون وإعادة فتح المياه، لافتة إلى أنه تم الدفع بكافة المعدات والفنيين والمهندسين لإنهاء الأعمال، وإذ تأسف الشركة عن فترة الانقطاع لظروف خارجة عن إرادتها.

يذكر أن  شركة مياه الشرب في القاهرة، أعلنت أمس الخميس أنه نظراً للقيام بأعمال صيانة ولحامات خطوط المياه داخل رافع مياه الزيتون، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شارع اسماعيل رمزى ومتفرعاته – منطقة الميريلاند ومتفرعاتها – منطقة الإتحادية – منطقة الألف مسكن – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – شارع الأهرام ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته)، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء أمس الخميس، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة .


 

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