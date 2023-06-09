بفستان مكشوف .. زوجة نجم منتخب مصر تسحر العيون

تحرص ميناس زوجة محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التى تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين حين لآخر، مما جعلها محط أهتمام وإعجاب الكثيرين.

وتألقت زوجة محمد زيدان، بإطلالة جذابة مرتدية فستان مكشوف باللون اللبني، واختارت ترك خصلات شعرها الأشقر منسدلة بحرية فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًأ مرتكزا على الألوان الترابية، مستخدمة الماسكرا والكحل لتبرز جمال عينيها.

واعتادت ميناس زوجة محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق على الظهور بإطلالات إستثنائية، تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين الحين والأخر مما جعلها محط أهتمام وإعجاب الكثيرين.

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.