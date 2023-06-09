مكنت ذوي الهمم.. القناة الأولى تعرض تقريرا عن ثورة 30 يونيو

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر الضوء على ثورة 30 يونيو التي كانت فارقا في حياة قادرون باختلاف.



وقالت الإعلامية جومانا ماهر، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم بدأ منذ سنوات طويلة، ففي عام 2016 أطلق رئيس الجمهورية مبادرة «دمج.. تمكين.. مشاركة»، حيث ساعدت تلك المبادرة في توفير الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل.



وأضافت: «في عام 2017، أختيرت مصر ضمن الـ10 دول الأكثر ابتكارا في توظيف ذوي الهمم، وجرى تخصيص 2018 ليكون عاما لذوي الهمم، وتم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث حصلوا على حقوق ومكتسبات غير مسبوقة كما ان مخصصات الدعم النقدي زادت عن 5 مليارات جنيه سنويا».



إلى ذلك، أكد الإعلامي محمد الشاذلي أن الدولة مكّنت ذوي الهمم في ملف السكن والحق في ممارسة الرياضة ومواجهة التنمر وتغيير نظرة المجتمع وزيادة الوعي المجتمعي، مشددًا على أن دعم الرئيس السيسي ذوي الهمم رسالة مهمة لكل المسؤولين حتى يكونوا سندا حقيقيا لذوي القدرات الخاصة.

