انطلاق فرنسيسكان جوت تالنت لمواهب الأطفال بالمركز الكاثوليكي اليوم

يستعد المركز الكاثوليكي، لإقامة فعاليات "فرنسيسكان جوت تالنت" لمواهب الأطفال بمدارس الفرنسيسكان على مستوى الجمهورية، وذلك اليوم الجمعة.

وتم توزيع المسابقة على عدد من محافظات مصر، وسيتم تكريم الفنان الموسيقارهاني مهنا والفنانة شيرين والفنان أحمد سلامة ضمن فعاليات المهرجان.

بينما تشكلت لجنة التحكيم لهؤلاء الموهبين من الفنانة مادلين طبر والفنانة ندى بسيوني والفنانة لقاء سويدان والفنان حمزة العيلي والمخرج رضا شوقي. تقدّم لهذه المسابقة أكثر من ثلثمائة متسابق، ثم بدأت التصفيات لأفضل العناصر في مجال الموسيقى والغناء والشعر والتمثيل الفردي والجماعي. حتى وصل لمائة متسابق، وكانت التصفية الأخيرة يوم الخميس الماضي لاختيار ثلاثين متسابقاً فقط الذين سيتم تكريمهم اليوم.

يذكر أن نشرت الفنانة سهر الصايغ تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

وقالت سهر الصايغ: "الحمد لله جائزة أحسن ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 71 عن فيلم الباب الأخضر شكراً جزيلاً".

وحصلت سهر الصايغ جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم “الباب الأخضر” والذى شارك فى بطولته إياد نصار وخالد الصاوى وأحمد فؤاد سليم وبيومى فؤاد وتأليف أسامة انور عكاشة وإخراج رؤوف عبد العزيز.