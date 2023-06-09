عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق فرنسيسكان جوت تالنت لمواهب الأطفال بالمركز الكاثوليكي اليوم

الأب بطرس
الأب بطرس

يستعد المركز الكاثوليكي، لإقامة فعاليات "فرنسيسكان جوت تالنت" لمواهب الأطفال بمدارس الفرنسيسكان على مستوى الجمهورية، وذلك اليوم الجمعة.

 

وتم توزيع المسابقة على عدد من محافظات مصر، وسيتم تكريم الفنان الموسيقارهاني مهنا والفنانة شيرين والفنان أحمد سلامة ضمن فعاليات المهرجان.

أول تعليق من سهر الصايغ بعد جائزة أفضل ممثلة بمهرجان الكاثوليكي

أحمد حاتم والشرنوبي يقتنصان جائزة الإبداع في مهرجان المركز الكاثوليكي

بينما تشكلت لجنة التحكيم لهؤلاء الموهبين من الفنانة مادلين طبر والفنانة ندى بسيوني والفنانة لقاء سويدان والفنان حمزة العيلي والمخرج رضا شوقي. تقدّم لهذه المسابقة  أكثر من ثلثمائة متسابق،  ثم بدأت التصفيات لأفضل العناصر في مجال الموسيقى والغناء والشعر والتمثيل الفردي والجماعي. حتى وصل لمائة متسابق، وكانت التصفية الأخيرة يوم الخميس الماضي لاختيار ثلاثين متسابقاً فقط الذين سيتم تكريمهم اليوم.

 

يذكر أن نشرت الفنانة سهر الصايغ تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

وقالت سهر الصايغ: "الحمد لله جائزة أحسن ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 71 عن فيلم الباب الأخضر شكراً جزيلاً".

وحصلت سهر الصايغ جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم “الباب الأخضر” والذى شارك فى بطولته إياد نصار وخالد الصاوى وأحمد فؤاد سليم وبيومى فؤاد وتأليف أسامة انور عكاشة وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

 

المركز الكاثوليكى فرنسيسكان جوت تالنت الجمهورية محافظات مصر مصر لقاء سويدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| أول رد فعل لـ عصام الشوالي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي

الصور الأولى لحادث أتوبيس الوادي الجديد.. مصرع 3 وإصابة 26 شخصا

صدمة مزدوجة للوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

تحذير عاجل| هيئة الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة.. ماذا سيحدث؟

خبر صادم للوداد قبل موقعة الأهلي

تحذير عاجل.. الأرصاد تعلن أماكن العاصفة وموعد الانتهاء

مبلغ خرافي.. فرج عامر يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لـ محمد صلاح

موضوعات متعلقة

كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في عمان.. الخميس

عرض فيلمي نعمة وسواح بنادي السينما.. غدًا

أخبار الفن| حقيقة عرض جزء ثان من "سوتس بالعربي" .. طرح البرومو الرسمي لفيلم مستر إكس

راغب علامة يحيي حفلا غنائيا في قطر .. الاربعاء

كواليس أغنية سعد لمجرد الجديدة .. شاهد

حقيقة عرض جزء ثان من مسلسل "سوتس بالعربي"

أبطال ريڤو ضيوف صاحبة السعادة .. تفاصيل

سعد الصغير يقدم موهبة غنائية في برنامجه سعد مولعها نار .. اليوم

ترشيحاتنا

هل الإنصات إلى سماع خطبة الجمعة واجب؟.. مركز الأزهر يجيب

الحكومة تتلقي 4700 شكوى بشأن التعليم.. و7 آلاف بسبب الأوضاع الوظيفية

الشكاوى الحكومية تستقبل 126 ألف استغاثة خلال مايو

بفستان لافت… كارمن سليمان تثير الجدل بهذه الإطلالة

ترامب يعاقب نفسه بـ السجن 5 سنوات.. ما القصة

ردا على تقارير أمريكية.. الصين تكشف حقيقة إنشائها قاعدة تجسس في كوبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة..انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء في مايو 2024 بمطار العلمين

أبراج تعشق السفر والرحلات| تعرف عليها

دالا المهندس تثير الجدل.. حذفت كل الصور مع زوجها وإجابة غامضة عن الانفصال

أضرار تحدث للجنين عند تعرض الحامل للعاصفة الترابية

فيديو

لأول مرة..انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء في مايو 2024 بمطار العلمين

صلاح الأبرز هؤلاء النجوم على أعتاب الدوري السعودي.. فيديو جراف

شخصية شهيرة وراء النقص العالمي في الطلاء الوردي .. أعرف القصة؟

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ