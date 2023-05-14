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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من سهر الصايغ بعد جائزة أفضل ممثلة بمهرجان الكاثوليكي

سهر الصايغ
سهر الصايغ

نشرت الفنانة سهر الصايغ تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما. 

وقالت سهر الصايغ : "الحمد لله جائزة أحسن ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 71 عن فيلم الباب الأخضر شكراً جزيلاً". 

وحصلت سهر الصايغ جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم “الباب الأخضر” والذى شارك فى بطولته إياد نصار وخالد الصاوى وأحمد فؤاد سليم وبيومى فؤاد وتأليف أسامة انور عكاشة وإخراج رؤوف عبد العزيز. 

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فيلم الباب الأخضر 

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وقامت مطربة الراب نغم صالح بتقديم الأغنية الدعائية للفيلم.

مسلسل بابا المجال 

وكان آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل “بابا المجال” والذى عرض فى رمضان المنصرم وشارك فى بطولته كل من مصطفى شعبان وجومانا مراد وباسم سمرة ورياض الخولي، وسوسن بدر وسما إبراهيم. 

يذكر أن مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجانى.

سهر الصايغ الفنانة سهر الصايغ فيلم الباب الأخضر الباب الأخضر اياد نصار خالد الصاوي

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