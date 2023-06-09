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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو التنسيقية: اهتمام كبير بالتعليم الفني في الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة صفاء حسني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الكل يهتم بالتعليم الفني لأنه من أهم أسس التنمية الاقتصادية والصناعية، مشيرةً إلى أن التنسيقية طرحت عددا من التوصيات والتحديات على طاولة الحوار الوطني.


وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حوارها على القناة الأولى: «من هذه التحديات، ماذا بعد شهادة التعليم الفني والمسار الذي ينتهجه خريج التعليم الفني، لان هذا الأمر مشكلة كبيرة».


وتابعت عضو التنسيقية: «بعض أوائل الجمهورية في التعليم الفني في شعب مهمة جدا مثل الإلكترونيات والكهرباء يتجهون إلى معاهد التعليم الفني الصحي بعد التخرج من أجل ضمان فرصة عمل». 


وأكدت: «هدفنا هو أن نعبر عن هؤلاء الطلاب حتى لا نخسر الكوادر المتميزة من التعليم الفني، وطرحنا في نفس الصدد كيف تصبح ريادة الأعمال على مائدة التعليم الفني، وأن يكون لدينا مكون لريادة الأعمال في مختلف المدارس».
 

 

تنسيقية شباب الاحزاب التعليم التعليم الفني التنمية الاقتصادية

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