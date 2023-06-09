بايرن ميونخ يعلن أولى صفقاته الصيفية.. تفاصيل

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، تعاقده مع النمساوي كونراد لايمر، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع لايبزيج.



وذكر نادي بايرن ميونخ عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن لايمر وقع رسميا على عقود انضمامه للنادي البافاري حتى صيف 2027.



ويسعى نادي بايرن ميونخ لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، للعودة للمنافسة الأوروبية من الجديد، بعد الوداع المخيب لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.



وحصد بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني 2022-2023، بصعوبة شديدة، إذ حصد اللقب بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، بعد تساوي الفريقين في عدد النقاط.



ويحمل بايرن ميونخ الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري الألماني برصيد 33 لقبا.