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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برعاية سعودية أمريكية...هدنة جديدة لمدة 24 ساعة بالسودان

صدى البلد

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد لمدة ٢٤ ساعة.

وبحسب وسائل إعلام، تبدأ الهدنة اعتباراً من الساعة السادسة بتوقيت الخرطوم من صباح غد السبت، وفق الوزارة

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ووفقاً للاتفاق، سيلتزم طرفا الصراع في السودان بوقف الهجمات والقصف المدفعي، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

كذلك أكدت الرياض وواشنطن مشاركتهما الشعب السوداني حالة الإحباط جراء عدم الالتزام بالهدن السابقة، وأضافتا أنه بحالة عدم التزام طرفي الصراع بالسودان بالهدنة سنضطر لتأجيل محادثات جدة.

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المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع

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