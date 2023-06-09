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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان يعلن طرد المبعوث الأممي فولكر بيرتس

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلاً قالت فيه إن حكومة السودان أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس شخصًا غير مرغوب فيه.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "أخطرت حكومة جمهورية السودان السيد الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان السيد فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، شخصًا غير مرغوبًا فيه، وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم".

والشهر الماضي، طالب قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان الأمم المتحدة باستبدال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس.

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وقال البرهان في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش،، إن "وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة".

كما أضاف أن "ما قضاه فولكر بيرتس على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان) بالصورة التي تسهم بالوصول لعملية انتقال ناجحة".

غير أن جوتيريش رد على البرهان قائلاً إنه يشعر بالصدمة إزاء طلب استبدال بيرتس.

وأردف في تغريدة نشرها المتحدث باسم الأمم المتحدة على تويتر أنه فخور بالعمل الذي قام به بيرتس، مؤكداً "ثقته الكاملة" به.

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