محدش يخرج| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب التقلبات الجوية ..السيسي: الحوار أسمى وسيلة لحل الصراعات|أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

محدش يخرج| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب التقلبات الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال الساعات الماضية شهدت عاصفة رملية وتربية، وهيئة الأرصاد طالبت المواطنين بعدم السفر في هذا الجو، اذا كان هذا السفر غير ضروري، وطالبت مرضي الحساسية بعدم الخروج دون كمامة، ولكن اليوم هناك تحسن نسبي عن أمس.

غلق جزئي بشارع الهرم وتقاطعه مع الأشول بالاتجاهين





عرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، تقرير فيديو يوضح أبرز الأخبار التي ستحدث اليوم، وجاء في التقرير أن هناك غلق جزئي بشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين.



كما أكدت القناة، أن الغلق سيكون لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لعمل تغذية لـ الكهرباء، و هناك دعم لشبكة الرماية، وأن العطل سيكون لمدة يوميًا، وستكون من الساعة 12 صباحًا حتى الـ 5 فجرًا.



الأهلي أغلق الملف.. ناقد يكشف مفاجأة قبل مباراة الوداد





أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري، أن النادي الأهلي، لديه مباراة قوية أمام الوداد يوم الأحد المقبل، موضحًا أن فرصة الأهلي كبيرة جدًا.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال مداخلة على الحدث، أن هدف الوداد تسبب في قلق الكثير من جماهير الأهلي، موضحًا أن الهدف جاء قبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق، ولكن الأهلي سيحقق الفوز فى مباراة المغرب.

باحثة مصرية تفوز بجائزة أفضل امرأة أكاديمية في العالم خلال 2023





قالت الدكتورة شيماء حاتم باحثة مصرية فازت بجائزة أفضل امرأة أكاديمية على مستوى العالم في عام 2023 من منظمة «women icon» بالتعاون مع المجلس العالمي للمرأة، إنها حصلت على هذه الجائزة عن مجمل أبحاثها، حيث قدمت أبحاثا متخصصة في تكنولوجيا النانو، وتخصصت أيضا في علاج المشكلات الجلدية ونشرت أبحاثها في مجلات علمية دولية.



وأضافت شيماء حاتم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «أنا مدرس بكلية الصيدلة في جامعة المستقبل، وهذه ليست أول جائزة أقدم للصول عليها، فقد كانت هناك جائزة أخرى في عام 2018 من الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية كأحسن بحث تطبيقي عن بحثي وهو استخدام الجسيمات النانوية لعلاج أحد أنواع الثعلبة عند الرجالة».

وزيرة خارجية بلجيكا: خلايا لـ داعش لا تزال تتلقى تمويلا لنشر التطرف





قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، إن اجتماع التحالف الدولي لمحاربة داعش مهم للغاية لبلادها، إذ إن بروكسل من الأعضاء المؤسسين للتحالف منذ عام 2014، موضحة أن بلجيكا تساهم عسكريًا وماديًا في دحر "داعش"، لافتة إلى أن التحالف نجح في هزيمة التنظيم عام 2019، لكنّه ما زال يمثل تهديدًا في المنطقة.

وأوضحت وزيرة الخارجية البلجيكية، في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف بالعاصمة السعودية الرياض، أن هناك خلايا للتنظيم الإرهابي ما زالت موجودة وتتلقى تمويلًا لنشر التطرف في أوروبا.

أسعار الفاكهة والخضار في الأسواق اليوم





شهدت أسعار بيع الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 9 يونيه، أرتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

وسجلت الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 5.75 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 13 جنيها، بينما استقر سعر الكيلو الواحد لكل من الكوسة 9 جنيهات، وكيلو الليمون بـ 12 جنيها.

ووصل الفلفل الرومي إلى 8 جنيهات للكيلو الواحد، بينما سجلت الملوخية 8 جنيهات، والخيار 9 جنيهات، والباذنجان 7.5 جنيه.

الرئيس السيسي: الحوار هو أسمى وسيلة لحل الصراعات





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحوار هو أسمى وسيلة في حل القضايا والخلافات المختلفة بالقارة الإفريقية، ولابد أن يكون هناك حل سلمي للأزمة بالسودان وليبيا والأزمة الروسية الأوكرانية.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر لديها خبرات جيدة في المشروعات المختلفة بكل المجالات؛ لأن مصر خلال السنوات الثمانية الماضية كان لها خطة استراتيجية كبيرة جدا لإقامة بنية أساسية متطورة في كل المجالات، سواء في الطاقة أو النقل والمواصلات والتعليم والصحة وكل ما يخص الدولة بمفهومها الواسع، لافتًا إلى أنه بحث مع نظيره الموزمبيقي ما يمكن أن تقدمه مصر في مجالات التدريب على مكافحة الإرهاب.



السيسي يوجه الدعوة لـ رئيس موزمبيق لزيارة مصر





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لـ الرئيس الموزمبيقي بزيارة مصر.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر لنظيره الموزمبيقي فيليب نيوسي على استقباله في العاصمة مابوتو، وهنأه على تولي موزمبيق المقعد غير الدائم في مجلس الأمن لعامي 2023 و2024.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الزيارة كان مخططا لها قبل عام 2021 لكن أزمة كورونا وتأثيرها على الحركة حدت من فرص القيام بهذه الفرص، ونحن سعداء الآن بالوجود في هذه البلد الجميلة".

السيسي: بحثت مع رئيس موزمبيق ما يمكن لمصر تقديمه في التدريب على مكافحة الإرهاب







قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر لديها خبرات جيدة في المشروعات المختلفة بكل المجالات؛ لأن مصر خلال السنوات الثمانية الماضية كان لها خطة استراتيجية كبيرة جدا لإقامة بنية أساسية متطورة في كل المجالات، سواء في الطاقة أو النقل والمواصلات والتعليم والصحة وكل ما يخص الدولة بمفهومها الواسع، لافتًا إلى أنه بحث مع نظيره الموزمبيقي ما يمكن أن تقدمه مصر في مجالات التدريب على مكافحة الإرهاب.