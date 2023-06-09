8 قرارات نارية لاتحاد المهن الطبية.. اعرف ماذا فعل في 30 صورة

انطلقت ظهر اليوم الجمعة الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية بتلاوة قرآنية والسلام الجمهوري بحضور 350 عضوا للنظر في تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد، وتقرير أمين الصندوق.

وكذلك عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019، وعرض تقرير ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2019، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأت، ومناقشة سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات.

عمومية اتحاد المهن الطبية

وكان قد قرر المجلس فى اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، إرجاء مناقشة بند " اعتماد لائحة المعاشات والإعانات" للمزيد من الدراسة والمناقشة حولهه.

ومن جانبه عرض الدكتور عمرو الجمهوري الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية تقرير الأمين العام للاتحاد، فيما يخص مقرات الاتحاد ومشروع العلاج، والإعانات والمعاشات المقدمة للأعضاء

وقال في كلمته خلال الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية المنعقدة اليوم بدار الحكمة: "نتيجة لزيادة عدد الأعضاء المترددين على مقر الاتحاد في المبنى القديم في مقره بشارع الحديقة بجاردن سيتي، حيث تضاعفت الأعداد خلال السنوات الماضية مما ترتب عليه زيادة كبيرة في أعداد المترددين على الاتحاد للحصول على مختلف الخدمات، الأمر الذي كان لا بد معه من التحوط للمستقبل من الزيادة القادمة وهو ما جعل مجلس الاتحاد يفكر في التوسع المكاني الأفقي".

وتابع: "وفقنا الله في إنهاء عملية التعاقد وشراء المبنى الملاصق للمقر الحالي (وهو الأمر الذي كان يبحثه المجالس المتعاقبة منذ عام (2008) ، كما تم عمل مناقصة عامة بين شركات المقاولات للقيام بأعمال التشطيب وإعادة تأهيل المبنى على أعلى مستوى أعضاء الاتحاد بمختلف تخصصاتهم، ومتوقع الانتهاء من هذه الأعمال بنهاية العام الحالي حيث قاربت أعمال التشطيبات على الإنتهاء".

ولفت: "تم الإنتهاء من أعمال تسجيل المبنى الجديد في الشهر العقاري حفاظا على حقوق الاتحاد وجدير بالذكر أن الاتحاد بإقدامه على شراء المبنى قد احتفظ بأصل عقاري بمنطقة مميزة بالقاهرة، حيث قد تضاعفت قيمته بشكل كبير جداً وهذا ينطبق على كافة الأصول العقارية التى يمتلكها الاتحاد بكافة المحافظات".

مقر الاتحاد بالعاصمة الإدارية

وأكد أنه مواكبة مع سياسات الدولة بخصوص نقل الوزارات والهيئات العامة والخدمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة فقد قرر مجلس الاتحاد تماشياً مع هذا التوجه بشراء مقر للاتحاد بالعاصمة الإدارية يليق بأعضائه وبإعتباره أكبر كيان نقابي في مصر وليكون جزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة وتم ذلك بهدف الإنخراط بمؤسسات الدولة وعدم الإنعزال عنها والمقر حالياً تحت الإنشاء.

أما بالنسبة للنوادي، أوضح أن الاتحاد قام ببذل جهد كبير بالتعاون مع الاتحاد الفرعي لمحافظة دمياط بإنهاء كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات لنادي دمياط الجديدة ( المرحلة الأولى ) والتي كان قد تم البدء فيها عام 2014، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتزويد النادي بمحولات الكهرباء اللازمة لتشغيل النادي من خلال شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وجاري حاليا المتابعة والمتوقع الانتهاء من إدخال الكهرباء بمشتملاتها خلال الشهور القادمة، فضلا عن البدء حاليا في المرحلة الثانية المتمثلة في حمام السباحة والملاعب والتي ستعمل على زيادة الإيرادات وبالتبعية الربحية بشكل كبير.

أما بالنسبة لصندوق المعاشات والإعانات، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، أنه قام خلال الأعوام الماضية بزيادة قيمة المعاش الشهري تماشياً مع موجة الغلاء و الإرتفاع المتسارع في أسعار السلع والخدمات َ، خلال السنوات السابقة، ووصل إلى 1350 جنيه عام 2023م.

وفي مجال الإعانات التي يوفرها الصندوق للأعضاء قام الاتحاد بزيادة قيم بعض الإعانات، وجاءت كالتالي:

زيادة قيمة إعانة العلاج الشهري من 500 جنيه شهرياً لتصبح 1000 جنيه شهرياً.

زيادة قيمة إعانة الوضع من 5000 جنيه لتصبح 1000 جنيه.

زيادة قيمة إعانة التجنيد من 500 جنيه لتصبح 1000 جنيه.

زيادة قيمة إعانة مصروفات الجنازة من 1000 جنيه لتصبح 2000 جنيه.

استحداث بعض أنواع الإعلانات، مثل إعانة زرع الأعضاء مثل زراعة الكبد والكلى، إعانة تركيب الدعامات، وإعانة عمليات القلب المفتوح، وإعانة الأورام، وإعانة الحوادث الكوارث.

تعيين مراقب جديد للحسابات

ومن جهته رحب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، بالحضور من أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد رئيس اتحاد المهن الطبية، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للاتحاد والمنعقدة الآن في مقر نقابة الأطباء بدار الحكمة، أن زيادة المعاشات هي التي تمت مؤخرا وصلت إلى 1350 جنيا شهريا.

وعرض على أعضاء الجمعية العمومية بند تعيين مراقب الحسابات وتحديد راتبه 30 ألف جنيه سنويا، وهو ما وافق عليه أعضاء الجمعية العمومية.

كما عرض الدكتور حسين خيري على أعضاء الجمعية العمومية بند الموافقة واعتماد الميزانيات من عام 2014 وحتى 2019 وتمت موافقة الجمعية العمومية عليها.

وأكد رئيس اتحاد المهن الطبية، أن الاتحاد قد وضع لائحة داخلية له وسيتم طرحها على الجمعية العمومية للموافقة عليها.

وكانت قد بدأت وقائع الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية بتلاوة قرآنية والسلام الجمهوري بحضور ٣٥٠ عضو للنظر في تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد، وتقرير أمين الصندوق، و عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019، وعرض تقرير ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2019، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأت، ومناقشة سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات.

عمومية اتحاد المهن الطبية

عمومية اتحاد المهن الطبية

عمومية اتحاد المهن الطبية

عمومية اتحاد المهن الطبية

عمومية اتحاد المهن الطبية

عمومية اتحاد المهن الطبية

عمومية اتحاد المهن الطبية

عمومية اتحاد المهن الطبية

عمومية اتحاد المهن الطبية

عمومية اتحاد المهن الطبية

عمومية اتحاد المهن الطبية

عمومية اتحاد المهن الطبية

عمومية اتحاد المهن الطبية