غرة ذو الحجة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى 2023| تفاصيل

يبحث المواطن بشكل واسع عن موعد عيد الأضحى، وذلك لاستعداد المواطنين في تجهيز الأضاحي وشرائها من الأسواق.

صلاة العيد

المعهد القومي للبحوث الفلكية

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، منذ قليل، بيانًا صحفيًا حول بيان هلال شهر ذو الحجة لعام 1444هجريًا.

موعد عيد الأضحى

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر ذو الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.



الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة

وأضاف: "ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي المحافظات المصرية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة)".



الإثنين 19 يونيو غرة ذو الحجة

وواصل: "تكون غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكياً يوم الإثنين 19/ 6/ 2023م، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 27/6/2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28/6/2023م".

اسعار المواشي

أسعار المواشى

يتراوح سعر الكيلو من لحم الضأن بين 130 و140 جنيهًا.

بينما يتراوح سعر الكيلو من الماعز بين 140 و150 جنيهًا.

بينما يمكن للمستهلكين ممارسة شراء الأضاحي، حيث تبدأ الأسعار من نحو 7000 جنيه، ومع اقتراب عيد الأضحى فالسوق مستقر نسبيا.

أسعار المواشي واللحوم تأثرت بسعر العلف، وكان التراجع محدودا، لكنه كان جانبا فضيا للتجار والجمهور.

وبحسب جهود الدولة، بالأيام القليلة القادمة سيكون هناك انخفاض جديد في أسعار العلف.

سعر كيلو الجاموس قبل العيد 2023

يسجل سعر كيلو الجاموس صاحي للعجل الذكر 120 جنيها.

يتم الوصول إلى سعر الإبل وعادة ما يتم بيعه عن طريق الممارسة، وفي معظم الحالات لا يتم بيعه بالكيلو.

تبدأ أسعارها من 40.000 جنيه لـ "الجمل الصغير"، بينما تتراوح أسعار الإبل البالغة من 70 جنيهًا إلى 100000 جنيه.