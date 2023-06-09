مبادرة «طريق مكة»| إنهاء إجراءات سفر دفعة جديدة من الحجاج الأتراك للسعودية

أبرزت صحيفة سبق السعودية؛ قيام مبادرة "طريق مكة" في مطار إسطنبول اليوم، باستقبال دفعة من حجاج جمهورية تركيا، حيث أنهت إجراءات دخولهم إلى المملكة بالمطار قبل صعودهم سلم الطائرة المغادرة بهم إلى الديار المقدسة.

ونوهت الصحيفة السعودية؛ أن مبادرة طريق مكة تعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية.

كما تهدف المبادرة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.