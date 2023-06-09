بوتين: القوات الأوكرانية لم تحقق أيًا من أهدافها خلال الهجوم المضاد

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ، ويتضح الأمر من خلال استخدام كييف للاحتياطات الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بما إذا كان الهجوم المضاد قد تعثر أم لا، قال بوتين - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة - : "يمكننا القول إن جميع محاولات الهجوم المضاد التي تم القيام بها حتى الآن قد باءت بالفشل. لكن القدرة الهجومية لقوات نظام كييف لا تزال قائمة".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية "لم تنجز المهام الموكلة إليها في أي من مناطق القتال، وهذا أمر بديهي تمامًا"، موضحًا أنه في الأيام الأخيرة تعرضت القوات الأوكرانية لخسائر كبيرة تتجاوز الرقم التقليدي.

وأكمل الرئيس بوتين: "من المعروف خلال العمليات الهجومية، تكون الخسائر حوالي ثلاثة إلى واحد. هذا أمر تقليدي. لكن في هذه الحالة، تتجاوز الأرقام بشكل كبير هذه المؤشرات التقليدية. لن أقوم بإعادة سرد الأرقام الآن، لكنها مثيرة للإعجاب".

وأضاف بوتين أن القيادة العسكرية الروسية تقوم بتقييم الموقف من خلال الهجوم المضاد للعدو وستنطلق من الحقائق في ساحة المعركة، مشيدًا في الوقت ذاته بالقوات الروسية والتنظيم الصحيح والقيادة، فضلاً عن الكفاءة العالية للأسلحة المحلية.