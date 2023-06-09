عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: القوات الأوكرانية لم تحقق أيًا من أهدافها خلال الهجوم المضاد

صدى البلد

 صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ، ويتضح الأمر من خلال استخدام كييف للاحتياطات الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بما إذا كان الهجوم المضاد قد تعثر أم لا، قال بوتين - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة - : "يمكننا القول إن جميع محاولات الهجوم المضاد التي تم القيام بها حتى الآن قد باءت بالفشل. لكن القدرة الهجومية لقوات نظام كييف لا تزال قائمة".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية "لم تنجز المهام الموكلة إليها في أي من مناطق القتال، وهذا أمر بديهي تمامًا"، موضحًا أنه في الأيام الأخيرة تعرضت القوات الأوكرانية لخسائر كبيرة تتجاوز الرقم التقليدي.

وأكمل الرئيس بوتين: "من المعروف خلال العمليات الهجومية، تكون الخسائر حوالي ثلاثة إلى واحد. هذا أمر تقليدي. لكن في هذه الحالة، تتجاوز الأرقام بشكل كبير هذه المؤشرات التقليدية. لن أقوم بإعادة سرد الأرقام الآن، لكنها مثيرة للإعجاب".

وأضاف بوتين أن القيادة العسكرية الروسية تقوم بتقييم الموقف من خلال الهجوم المضاد للعدو وستنطلق من الحقائق في ساحة المعركة، مشيدًا في الوقت ذاته بالقوات الروسية والتنظيم الصحيح والقيادة، فضلاً عن الكفاءة العالية للأسلحة المحلية.

بوتين الرئيس بوتين القوات الأوكرانية روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| أول رد فعل لـ عصام الشوالي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي

بفرمان الفيفا| الأهلي مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. تفاصيل

الزمالك سيد القارة.. حقيقة تغريدة عصام الشوالي الصادمة ضد الأهلي

كان راجع بيته.. تفاصيل تعرض فنان شاب لحادث سيارة ونقله للمستشفى

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

الوداد يصدر قرارا تاريخيا قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مبلغ خرافي.. فرج عامر يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لـ محمد صلاح

نادِ سعودي يسعى لضم نجم الأهلي المتألق.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هل يوقف رمضان صبحي قيد الأهلي؟| “فيفا” يفرض غرامة قاسية.. هيدرسفيلد ينتصر.. وهذا رد "الأحمر"

وعود سخية وحدث تاريخي .. حفنة مكاسب من جولة الرئيس السيسي الأفريقية

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من الخليل

مفتي الجمهورية: زيارة الرئيس السيسي فتحت آفاقا جديدة من التعاون مع صربيا

قرّرنا الآتي | بشرى من حياة كريمة لطلاب الثانوية العامة 2023

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس حريص على الدفاع عن حقوق الدول الإفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزلابيا بنجاح.. أحلى من المحلات

نصف مليون جنيه .. سعر صادم لإطلالة درة في تايلاند

هل تؤثر العاصفة الترابية على المخ؟.. خبير مناعة يجيب

هل تشير آلام الصدر للإصابة بالذبحة الصدرية؟.. حسام موافي يوضح 

فيديو

بعد اكتشاف بئر السيدة عائشة.. السياحة الآثار تتخذ هذا القرار/ فيديو جراف

لازم تاكل معايا.. أمير المصري يكشف مواصفات فتاة أحلامه

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.. قصة شاب يرغب في رفع قضية حجر على والده

نهائي أفريقيا | الشناوي الأقرب للمشاركة بالأهلي .. وضربة قاصمة للوداد ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ