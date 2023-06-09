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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إجراء عاجل بشأن الحج

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة اخبار 24 السعودية بقيام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة بالسعودية  توفير الكوادر البيطرية المتخصصة في منافذ العاصمة المقدسة بدءاً من 15 ذي القعدة الحالي، وحتى انتهاء موسم الحج، وذلك لفحص المواشي والتأكد من مصدرها وسلامتها.

وبدوره ؛ قام الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن الغامدي بجولة تفقدية لمقار عمل فرق المركز للاطلاع ومتابعة اكتمال جاهزية خطة الحج، التي تشتمل على مسار تنظيم أعمال فِرَق السيطرة على الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى فِرَق المساندة والطوارئ التي تضم فرقةً لمراقبة الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة، وفِرَق المساندة الميدانية.

من جهتها أكدت المتحدث الرسمي للمركز سحاب الفليج أن خطة الحج تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية، والكشف عن جميع الإرساليات الحيوانية الواردة، والمنع أو الحدّ من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية داخل المجازر وأسواق الأنعام، والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، ومراقبة المواشي المستوردة.

وابانت بأن مسارات الأعمال لمركز "وقاء" تحتوي على مسار مخاطر الصحة الحيوانية في موسم الحج، وتنظيم أعمال فِرَق السيطرة على الأمراض الوبائية "فِرَق الحج"، والسيطرة على الأمراض الوبائية خلال موسم الحج، ومكافحة نواقل الأمراض "فِرَق الطوارئ"، والرصد للأمراض الوبائية في أسواق النفع العام والمسالخ، والأمن الحيوي في موسم الحج، والتوعية والإعلام.

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