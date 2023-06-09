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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي بداية من فصل الصيف

صدى البلد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تعرضت خلال الساعات الماضية إلى منخفض جوي خماسيني أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة مستمرة ونشاط الرياح من حين لآخر وسقوط أمطار رعدية.

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الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شهدت البلاد تحسن نسبي في حالة الطقس خلال اليوم وخلال ساعات المساء ستتحسن بشكل كبير، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا منذ الغد لتسجل 34 و33 درجة على القاهرة الكبرى.

تابعت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع القادم، ولكن من الموارد أن تشهد البلاد حالة من التقلبات خاصة أننا ما زلنا في فصل الربيع فصل التقلبات الحادة السريعة.

 

منخفض الهند الموسمي

 

وفي السياق نفسه أشارت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بداية من فصل الصيف في 21 يونيو ستتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي. 
 

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