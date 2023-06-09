وجه جديد.. رابطة الأندية المحترفة تهنئ فريق زد بالصعود للدوري الممتاز

نجح زد أف سى فى الصعود لدورى الأضواء بعد فوزه على وادى دجلة بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الـ29 للمجموعة الثانية بالقسم الثانى ليصبح أول المتأهلين لدوري رابطة الاندية خلال الموسم الحالى .

وكتبت الصفحة الرسمية لرابطة الاندية المحترفة فى تغريدة عبر تويتر "وجه جديد يظهر للمرة الأولى نادي زد أول المتأهلين للدوري الممتاز موسم 2023-2024 👏🏻‎"

وكان فريق زد يحتاج إلى نقطة وحيدة تؤهله إلى الدوري الممتاز ليحقق لاعبوه الفوز في مباراة اليوم ويضمن الفريق التواجد في الدوري الممتاز الموسم المقبل في مباراة قادها تحكيميا الكابتن محمد عادل.

ورفع زد رصيده إلى 62 نقطة فى المركز الأول ، بينما هبط وادى دجلة للمركز الثالث برصيد 54 نقطة ، بعد فوز السكة الحديد على بورتو السويس 3/2