خلال فترة امتحانات الثانوية العامة .. مدينة الخارجة تحظر مكبرات صوت الأفراح والمناسبات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد،اليوم الجمعة، منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في قاعات الأفراح، وحظر إقامة أي مناسبات بالشوارع والاحياء السكنية خلال فترة الإمتحانات وخاصة الثانوية العامة، حرصًا على مصلحة الطلاب، وذلك لحين انتهاء فترة الامتحانات لجميع المراحل التعليمية بمدينة الخارجة.





ونشرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بيانا توضح فيه قرار الحظر والذي تفاعل معه أهالى مدينة الخارجة بالشكر والامتنان لهذا القرار الذي يدعم تحصيل الطلاب لدروسهم فى تلك الفترة الحاسمة من امتحانات الثانوية العامة.



وكان سيد عبد العزيز ، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد ، أعلن عن الإنتهاء من تجهيز الإستراحات الخاصة بالمشاركين فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2202_ 2023م، مؤكدا على أنه جرى تجهيز جميع الإستراحات بالإدارات التعليمية الخمس بأفخم الأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة فى إطار الاستعداد لإستقبال ضيوفها.



وقال مدير التعليم بالمحافظة أنه تم مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصا على راحة الجميع ، فضلا عن تشكيل لجان داخل كل إستراحة للمتابعة اليومية وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة لضمان حسن الإستقبال والضيافة وحفاظا على أمن وسلامة الجميع، مشيداً بالجهد المبذول من الجميع فى تجهيز الإستراحات وتوفير الأجواء المعيشية المناسبة و اللائقة بمكانة المعلم.