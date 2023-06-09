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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد خرائط المخططات التفصيلية لـ 12 قرية

الزملوط يعتمد المخطط
الزملوط يعتمد المخطط

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خرائط المخططات التفصيلية الخاصة بعدد من قرى مراكز المحافظة والبالغ عددهم ١٢ قرية، وذلك بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأشار الزملوط إلى أنه بموجب هذا الاعتماد قد تم الانتهاء من المخططات الخاصة بقرى مركزي الفرافرة وبلاط، فضلاً عن اعتماد مخططات ٧ قرى بمركز الداخلة، والتي تُعد إحدى ركائز خطط التنمية الشاملة وفقًا للاشتراطات العمرانية العصرية، مثمنًا جهود الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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