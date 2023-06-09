سبب صادم وراء الشعور بالدوخة بعد الوقوف مباشرة.. احذره  

نشعر أحيانا بالدوخة الشديدة بعد الوقوف مباشرة، دون معرفة السبب وراء حدوث ذلك، وقد علق الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن الدوخة بعد الوقوف مباشرة، قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض.

أسباب الشعور بالدوخة بعد الوقوف مباشرة

وقال حسام موافي في حديثه ببرنامجه "ربي زدني علما"، الذي يذاع على قناة "صدي البلد": "إن الدوخة عند الوقوف تشير إلى وجود مشكلة في العصب العاشر أو ما يسمي بـ العصب الحائر.

واضاف حسام موافي، أن هذا العصب العاشر موجود في جميع أنحاء الجسم، وهو المعروف على أنه المسئول عن الشعور بالتوازن".

أسباب الشعور بالدوخة بعد الوقوف مباشرة

وأوضح حسام موفي: من الضروري عند تكرار الدوخة بعد الوقوف مباشرة زيارة الطبيب المختص، لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب".