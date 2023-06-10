النائبة رشا كليب: قانون نقابة المعلمين من عام 1969 وهذا لا يليق .. والزيادة السكانية أكبر مشكلة تواجه العملية التعليمية في مصر

حلت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضيفة ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، وتحدثت عن مشاكل العملية التعليمية، وأثر الزيادة السكانية على التعليم، وقانون نقابة المعلمين.

توعية طلاب المدارس بالقضية السكانية



‏قالت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها ضد فكرة تدريس القضية السكانية كمادة للطلبة والأطفال في المدارس.

وتابعت رشا كليب خلال لقائها ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تطلب وجود قضايا البلد متضمنة في بعض المواد التى تدرس للطلبة ، ولابد من وعي الطفل بالقضية السكانية.

وأضافت أنه لابد أن تدخل في بعض المواد مثل مادة العربي والرياضيات والعلوم والدراسات وهذا تحدي قوي جدا أمام خبراء تطوير المناهج.

قانون نقابة المعلمين من عام 1969



‏قالت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعليم لابد أن يكون أولوية وهو من التحديات المهمة جدا، مؤكدة أنهم كانوا الفترة الماضية يناقشوا الحساب الختامي لوزارة التربية والتعليم و الموازنة الجديدة قائلة: "وفي الحقيقة الموازنة زادت"، وعلى الرغم من ذلك لازال يوجد لدينا مشاكل كثيرة جدا ولم نصل حتى الآن إلى النسبة دستورية للإنفاق على التعليم.

وتابعت رشا كليب خلال لقائها ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن بشأن تحدي التمويل قمنا كتنسيقية شباب الأحزاب بطرح إحدى الأطروحات، أن يكون هناك وسائل وبدائل مساعدة لموازنة الدولة المصرية وكانت التوصيات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والامر الثاني اقترحنا اقتراحات كثيرة في مجلس النواب على وزارة التربية والتعليم من شأنها توفير موارد مالية للوزارة ومن شأنها أن تجعل الوزارة قادرة على إدارة واستثمار ما تمتلكه من موارد.

وأضافت أن بناء عليه كان لدينا توصية أن يتم استحداث وحدة في وزارة التربية والتعليم تكون معنيه بدراسة الوضع الاقتصادي للوزارة وإدارة موارد الوزارة و اتخاذ القرارات الاقتصادية الخاصة بالوزارة وهذا لن يتعارض مع عمل الوزارة.

ونوهت أن نقابة المعلمين من المفترض أنها معنية بالمعلم والدفاع عن المعلم وكل ما يخص قضية المعلم، وقانون نقابة المعلمين قانون منذ عام 1969 من أيام الاتحاد الاشتراكي وهذا أمر لا يليق بجمهورية مصر العربية لأن هذا القانون أساس العملية التعليمية ‏وقدمنا مقترح وتوصيات أن يتم إعادة تعديل هذا القانون.

تطوير التعليم على رأس أولويات الدولة



‏قالت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب التأكيد على مجانية التعليم في مصر وأنه حق يكفله الدستور للمواطنين وليس مجرد خدمة تقدمها الدولة، وأيضا مع تعدد الأنماط الموجودة من المدارس سواء مدارس خاصة أو مدارس دولية وهذه الأنظمة موجودة في كل دول العالم.

وتابعت رشا كليب خلال لقائها ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أننا نقوم بتشجيع المدارس الخاصة لدخول القطاع الخاص في عملية التعليم لأن هذا يساعد بعض الطبقات القادرة على الدفع، مؤكدة أن إدارة منظومة التعليم قبل الجامعي للأسف الشديد لا تعمل وفقا لرؤية واضحة على الرغم من وجود رؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم قبل الجامعي.

وأضافت أن رؤية مصر 2030 رؤية جيدة جدا تم وضعها في 2016 وتم تحديثها في عام 2018 وهي المرجعية الخاصة بنا فيما يخص التعليم قبل الجامعي وفيما يخص التعليم الفني ولكن هناك تهميش لهذه الرؤية، مؤكدة أن تطوير التعليم هو على رأس أولويات الدولة المصرية.

الزيادة السكانية أكبر مشكلة تواجه العملية التعليمية



‏قالت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني بالنسبة للمصريين عبارة عن بارقة أمل ستحل لهم العديد من المشاكل ليس التعليم فقط وإن كان التعليم على رأسها لأن التعليم قضية كل بيت مصري ولا يوجد بيت في مصر يخلو من طالب في أي مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

وتابعت رشا كليب خلال لقائها ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم ختام الأسبوع الثاني من الحوار الوطني بجلسة عن التعليم قبل الجامعي وكان هناك العديد من الاقتراحات و العديد من الرؤي تم طرحها حول ما يواجه التعليم قبل الجامعي من تحديات وأساليب مواجهة هذه التحديات.



وأضافت ان محاور العملية التعليمية المعلم، والمنهج، والبيئة المدرسية، والطالب، والمجتمع والإدارة، وللأسف الشديد لدينا مشكلات في كل هذه المحاور لكن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في ملف تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، إلا أنه حتى الأن ما زالت غير كافية، فمثلا المعلم لدينا تدني في الوضع المادي ولدينا عجز في أعداد المعلمين.

ونوهت أن التحدي الثاني البنية التحتية لدينا مشكلة في كثافة الطلاب وفي بعض المدارس، وتصل الكثافة في بعض المدارس الى 100 طالب داخل الفصل ونريد مدارس جديدة لمواكبة الزيادة السكانية، مؤكدة أن الزيادة السكانية أكبر مشكلة تواجه العملية التعليمية في مصر.