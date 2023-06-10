مشهد مرعب.. تعليق عمرو أديب على حادث طعن 4 صغار في فرنسا

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه الكبير من حادث الطعن الذي حدث في مدينة أنيسي الفرنسية، والذي تسبب في مقتل 6 أشخاص منهم 4 أطفال، في واحد من المشاهد المروعة، قائلا: إن المشهد الذي شهده مرعب إلى حد كبير.

وأضاف "عمرو أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن أحد اللاجئين السوريين دخل في أحد الأماكن وقام بطعن 6 أشخاص منهم 4 أطفال في حادث مرعب، وحادث مأساوي كبير، وسط حالة من الحزن الكبيرة في فرنسا، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حرص على الانتقال لهذه المدينة لمواساة الأهالي والأسر.

وتابع عمرو أديب: "الغريب في الموضوع أن الراجل كان بيدخل ويخرج في الجنينة، بالسكينة ويدخل تاني ومفيش حد وقف له، ولا حد اتعرض له خالص ولا أي حاجة، مفيش غير شخص واحد كان واقف بيحاول يمنعه ومفيش معاه غير شنطة بيحاول يحمي نفسه بيها".

واستكمل أن حادث طعن الأطفال في فرنسا، عليه ردود أفعال قوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيًا السلامة والشفاء لكل المصابين في مثل هذا الحادث.