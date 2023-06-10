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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع الصادرات النفطية العراقية لأمريكا

صدى البلد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت ليصبح ثالث أكبر مصدر اليها بعد كندا والمكسيك خلال الأسبوع الماضي، فيما احتلت السعودية المرتبة الأخيرة من بين العشرة الكبار المصدرين لأمريكا .

وقالت الإدارة، بحسب وسائل إعلام عراقية، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.297 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 191 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.106 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 430 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 282 ألف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 148 ألف برميل يوميا، وبذلك يحتل العراق المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط لأمريكا خلال الأسبوع الماضي".

 وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.504 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 647 الف برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من الاكوادور بمعدل 218 ألف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 144 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغ معدل 127 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 90 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 71 ألف برميل يوميا، ومن السعودية بمعدل 66 ألف برميل يوميا فيما لم تستورد أي كمية من روسيا".

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