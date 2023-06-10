العراق .. البرلمان يؤجل التصويت على حصة إقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة

أجّل مجلس النواب العراقي التصويت على المادة 14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان العراق من مشروع الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023 و2024 و2025).

ورفع مجلس النواب العراقي جلسته إلى الساعة الخامسة عصرًا من اليوم السبت بتوقيت بغداد، بعد إنهاء التصويت على عدد من المواد، وإلغاء أخرى، فضلاً عن تأجيل التصويت على بعض المواد.

وعقد المجلس جلسته برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 259 نائباً، للتصويت على باقي مواد الموازنة، بعد التصويت على 6 منها يوم الخميس، وفقاً للدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي.

وقبيل عقد الجلسة، تم التوصل إلى اتفاق بشان 3 فقرات من المواد الخاصة بإقليم كردستان وهي المواد 12 و13 و14 من القانون، تتعلق بالرواتب المدخرة وتعامل المحافظات مع الحكومة الاتحادية واستخراج النفط من كركوك ونينوى.

وأقر المجلس المادة 12 من القانون المتعلقة بحصة إقليم كوردستان من الموازنة والبالغة 12.67%.

