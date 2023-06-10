شوبير يشارك صوراً من مران الأهلي استعداداً للقاء الوداد

شارك الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير صوراً من مران النادي الأهلي، صباح اليوم، في المغرب، قبل مباراة الإياب لنهائي افريقيا.

ويستعد النادي الأهلي للقاء الوداد البيضاوي، في مباراة قوية لحسم اللقب الحادي عشر.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً هاماً على حساب نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.