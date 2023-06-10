عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وسط إجراءات مشددة .. 48 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تواصل مديرية التعليم والأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية من تكثيف جهودها استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة ، حيث يؤدى أكثر من 48 ألف طالب وطالبة الامتحانات وسط إجراءات مشددة شملت جاهزية اللجان والاهتمام بنظافتها وتعقيمها والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة للطلاب والمنتدبين من المعلمين باللجان.

محافظ القليوبية يبحث تسليم مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية


وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات وتزويدها بكافة الخدمات لتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر ، كما تم التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتي المياه والكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية وانتظام سيرها.


من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن نحو 48886 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.


واضافت أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان.


كانت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية قد عقدت عدد من الاجتماعات التنسيقية أكدت خلالها علي جاهزية لجان الثانوية العامة لاسيما بالقطاع الطبي وتوفير الرعاية الصحية للطلاب والمعلمين المشاركين في عملية الامتحانات لافتة الي استعداد مديرية الصحة على توفير أوجه الدعم الطبي لكافة اللجان والاستراحات علي مستوي المحافظة وحرص أجهزة الأمن على تأمين اللجان ونقل أسئلة وأجوبة الامتحانات.

القليوبية الثانوية العامة بدء امتحانات الثانوية العامة توفير الرعاية الصحية رؤساء اللجان لجان الثانوية العامة محافظة القليوبية وكيل وزارة التعليم بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اخطأ في حقه وأنصفه أمام الجميع.. قصة اعتذار مدير مطعم لـ "ويتر" تشعل السوشيال الميديا

مفاجأة من "كاف" لـ حكم مباراة الأهلي والوداد

مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في القاهرة الكبرى والمحافظات | فيديو

السعودية تلجأ لتطبيق إجراء جديد لرفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

رسميا.. الزمالك يضمن المشاركة في الكونفيدرالية الموسم المقبل

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس الثلاثاء

موضوعات متعلقة

وكيل رياضة القليوبية يشهد فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء| صور

استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ القليوبية يتفقد أعمال رفع الإشغالات بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يبحث تسليم مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

القليوبية: توريد 2 مكنسة شفط أتربة بقيمة تزيد على 5 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على حالة المرور والتحويلات والطرق البديلة بالقاهرة

حقيقة ارتباط أمير المصرى بـ أسماء جلال.. الفنان يجيب بصراحة

بحضور 3 وزراء .. احتفالية في مطار القاهرة اليوم بتوديع أول أفواج الحجاج

هشام آمنة: حل 110 ألف شكوى بنسبة 97,5%منذ انطلاق مبادرة صوتك مسموع

انفراجة فى الأجواء.. حالة الطقس خلال هذا الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. زوجة علي الحجار تتألق في عقد قران نجلهما

إصابة أم منشطات.. الخروج من قائمة المنتخب صداع في رأس محمد هلال

خطر الإصابة بنوبة قلبية يزداد في هذا اليوم من الأسبوع| دراسة صادمة

بمجموع 35%.. عائلة هندية تحتفل بنتيجة ابنها في الثانوية العامة وتكرمه|شاهد

فيديو

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

محمد رمضان : أنا اغلي مغني فى مصر .. وبطلب طيارة خاصة

3 تحديات تواجه الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد.. ونادي سعودي يطلب نجم الفريق

بحضور مني الشاذلي.. رقص وفرحة خيري رمضان بزفاف ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ