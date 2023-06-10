وسط إجراءات مشددة .. 48 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

تواصل مديرية التعليم والأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية من تكثيف جهودها استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة ، حيث يؤدى أكثر من 48 ألف طالب وطالبة الامتحانات وسط إجراءات مشددة شملت جاهزية اللجان والاهتمام بنظافتها وتعقيمها والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة للطلاب والمنتدبين من المعلمين باللجان.



وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات وتزويدها بكافة الخدمات لتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر ، كما تم التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتي المياه والكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية وانتظام سيرها.



من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن نحو 48886 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.



واضافت أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان.



كانت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية قد عقدت عدد من الاجتماعات التنسيقية أكدت خلالها علي جاهزية لجان الثانوية العامة لاسيما بالقطاع الطبي وتوفير الرعاية الصحية للطلاب والمعلمين المشاركين في عملية الامتحانات لافتة الي استعداد مديرية الصحة على توفير أوجه الدعم الطبي لكافة اللجان والاستراحات علي مستوي المحافظة وحرص أجهزة الأمن على تأمين اللجان ونقل أسئلة وأجوبة الامتحانات.